C’è chi lo ama è chi lo odia ma la verità è che pochi personaggi sono stati cos’ famosi come Tom Cruise. L’attore torna a far parlar di se a causa di alcune voci partite direttamente dal MCU. Tom entrerà a far parte del mondo Marvel?

Tom oggi

Essendo una delle più grandi icone del cinema degli ultimi tre decenni, è salito al trono della gloria e dell’infamia in egual misura. Possedere un senso quasi infinito di spavalderia, il suo ego, il sex appeal e il carisma gli hanno portato l’attenzione del mondo intero. Catapultato alla fama con acrobazie scioccanti che sfidano la morte in film d’azione come “Top Gun” e “Mission Impossible”, la sua immagine di eroe e salvatore è qualcosa che ha iniziato a prendere ancora più sul serio una volta che è rimasto invischiato in una rete infinita di scandalo, mistero e dottrina religiosa nel gruppo di Scientology.

Mentre la sua carriera ha continuato a rimanere ai vertici del settore, anche con l’intenzione di girare il primo film nello spazio, i resoconti e le clip della sua vita personale hanno portato un intenso ridicolo e persino paura da parte di Hollywood e del pubblico. Anche dopo due disastrosi divorzi dall’amata Nicole Kidman e dalla semplice Katie Holmes, Cruise, 59 anni, è rimasta dominante ed enigmatica come sempre. Quindi cosa sta succedendo davvero dietro le quinte e cosa lo ha portato a diventare un essere umano così intenso e feroce? Troviamo la risposta nelle stelle analizzando la sua carta natale.

Carta natale di Tom Cruise

Tom Cruise è nato il 3 luglio 1962. Questo lo rende un emotivo Cancro con un’espressiva Luna in Leone. La sua carta ha una grande quantità di energia data da Acqua e Fuoco. Questo è un ragazzo che è guidato dalle sue passioni ed emozioni – e nulla può fermarlo quando mette il suo cuore e il suo desiderio in qualcosa. Da un lato, è immensamente potente, ma può anche essere molto pericoloso quando non è radicato e centrato.

Analizzando meglio la carta natale scopriamo infatti che, prima di tutto Cruise è innegabilmente magnetico e carismatico. Con il suo Sole meravigliosamente collegato a Giove, è espansivo e ha la vera fortuna dalla sua parte. Con il suo Mercurio legato a Venere, possiamo vedere che ha un modo affascinante, socievole e dolce di presentarsi. Può essere incredibilmente persuasivo in un modo tranquillo, quasi lusinghiero, così che quando sta cercando di convincere qualcuno di qualcosa, lo fa sempre girare mentre sta facendo loro un favore, quando in realtà sta ottenendo ciò che vuole da loro.

Il tema più significativo che attraversa il suo tema natale mostra le capacità esecutive: sì, Cruise è un leader. Si vede come tale ed entra facilmente in quel ruolo, sullo schermo e nella sua vita personale. Ha la sensazione di dover conquistare il mondo prima che questo conquisti lui.