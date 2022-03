La guerra in Ucraina sta coinvolgendo indirettamente l’intero mondo. Da quando il paese è stato invaso dalle forze armate russe, sono stati tanti i personaggi del mondo dello spettacolo a prendersi a cuore il dramma che sta colpendo la popolazione Ucraina. Sono stati tanti i gesti di solidarietà nei confronti del paese. Come i Maneskin, annullando il proprio tour o chi come Gigi Hadid devolvendo l’intero il ricavato della Fashion Week. E così anche Leonardo DiCaprio ha fatto un importante donazione all’Ucraina.

La cifra donato da di DiCaprio all’Ucraina

Dunque anche l’attore Leonardo DiCaprio si è schierato dalla parte del popolo ucraino. E non solo facendo sentire la propria vicinanza e solidarietà sui social, come molte star hanno fatto. Ma devolvendo una cifra che l’agenzia di stampa Ucraina Ukriform ha definito la “donazione più generosa ricevuta dal paese”. E’ importantissima la vicinanza in un momento di crisi del genere, ma la donazione fatta da Leonardo DiCaprio è molto più che importante; potrebbe essere addirittura vitale per le vittime in Ucraina.

La cifra donato da DiCaprio è di 10 milioni di dollari. Sì, proprio così. La donazione sarebbe arrivata subito dopo l’appello fatto del presidente Volodymyr Zelensky, il quale invitava sostenere il suo paese a livello sia militare sia finanziario. L’agenzia Ukriform ci tiene però anche a sottolineare: “Si presume che questa generosa donazione sia destinata non solo a supportare l’esercito ma anche la causa umanitaria”. Ma ciò che ha spinto Leonardo DiCaprio a questa donazione all’Ucraina ha origini anche affettive, oltre che morali.

Una causa che tocca da vicino l’attore

In molti quindi hanno fatto sentire la propria vicinanza. Ma il divo americano ha un legame particolare con questa terra, che va oltre il senso di solidarietà e dispiacere che unisce tutti noi. La nonna materna dell’attore era infatti originaria di Odessa, la splendida città Ucraina che si affaccia sul Mar Nero, ora in pericolo per un attacco proprio via mare. E’ sicuramente anche per questo che l’attore ha deciso di devolvere una cifra tanto importante alle forze armate in Ucraina.

L’attore si è sempre fatto riconoscere per la sensibilità alle cause umanitarie ed ecologiche, e sarebbe stato quindi inevitabile per lui prendersi così a cuore la situazione in Ucraina, proprio per le radici che lo legano a questa terra. Sappiamo che la nonna del divo di Hollywood si chiamava Elena Smirnova, ed un altra cosa è certa; il nipote Leonardo la porta nel cuore.