“To Meghan Markle“, il verbo inventato dagli inglesi: puoi usarlo a lavoro o per scaricare il tuo ex

Arriviamo diretti al punto specificando la definizione che il The Guardian dà al nuovo verbo slang “to Meghan Markle”:

“Valorizzare sé stesso e la propria salute mentale al punto da lasciare un luogo, una situazione o un ambiente in cui la propria autenticità non è voluta o considerata la benvenuta“.

In questo modo, la Markle è diventata una sorta di eroina della salute mentale (la propria, ovviamente) da portare ad esempio per tutte le donne. Perché non dovrebbe essere creata una parola adatta ad una persona che non solo si rende conto quando l’amore non viene ricambiato, ma che sappia quando sia il momento di scappare? Se nel 2020 aspiri a diventare la regina delle fughe, ecco come fare.

La definizione originale di The Guardian: “Meghan Markle, a verb, past tense – Meghan Markled: to value yourself and your mental health enough to up and leave a room/ situation/ environment in which your authentic self is not welcomed or wanted.”

Meghan Markle nelle relazioni

Per quanto riguarda gli ex, la prossima volta che ti verrà inviato un messaggio che dice “Come stai?” alle 3 del mattino dopo averti ignorato per settimane, devi correre ai ripari.

Puoi dire: “Ho totalmente Meghan Markled il mio ex ieri sera e non ho più risposto ai suoi messaggi”.

Non dire: “Questa volta non farò Meghan Markle: non ha risposto alle mie ultime 30 chiamate, ma penso che sia stato davvero impegnato, giusto?”

Meghan Markling a lavoro

In questo contesto è più elastico da usare, perché parte del problema di Harry e della Markle con i reali era che non dovessero lavorare.

Puoi dire: “Sto prendendo in considerazione il Meghan Markling: non mi hanno dato un aumento da due anni, e avrei opzioni migliori lavorando come influencer su Instagram rispetto a rimanere in questo lavoro che è come un matrimonio senza amore”.

Non dire: “Farò Meghan Markle quando finalmente avrò il tempo di aggiornare il mio LinkedIn, che significa mai.”

Meghan Markle quando esci

Questo nuovo verbo è un inno al rispetto per sé stessi, un sermone al prendere possesso dei propri confini, soprattutto quando si tratta di alcol.

Puoi dire: “Amico, quando esco stasera, andrò a Meghan Markle”, prima di andare a casa presto, dormire otto ore e non mandare messaggi al tuo ex.

Non dire: “Non mi interessa Meghan Markling, sto andando a ballare su un tavolo prima di mandare un audio al mio ex con la canzone Ricominciamo di Pappalardo”.