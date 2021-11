Fare un tuffo rilassante in una sorgente termale di lusso può essere così rigenerante da cambiarti la vita. Ci sono molti benefici per la salute nelle sorgenti termali. Infatti, può rendere la pelle più liscia, migliorare la circolazione sanguigna, alleviare dolori muscolari ed eliminare le tossine dal corpo. Ecco una collezione di tarme speciali nel mondo, perché di lusso.

Amanemu, Giappone

Il giardino termale di lusso all’aperto di Amanemu dispone di lettini per il bagno privato e uno spazio rilassante. Le due piscine onsen forniscono acqua riscaldata naturalmente mantenuta a una temperatura compresa tra 36 e 38 gradi Celsius. Amanemu è un santuario delle sorgenti termali di lusso arroccato nel Parco Nazionale di Ise-Shima che si affaccia sulle calme acque della baia di Ago. Il centro benessere dispone anche di una piscina watsu, un centro fitness e quattro suite per trattamenti.

Le terme di lusso in Svizzera

Le Terme 7132 dell’Hotel 7132 offrono un’esperienza di profondo relax con la sua atmosfera unica e l’acqua altamente mineralizzata che sgorga dalla sorgente di San Pietro. Le magnifiche terme sono un capolavoro architettonico di fama internazionale creato da Peter Zumthor. Concedetevi il lusso provando i trattamenti termali offerti da ESPA. I trattamenti sono adatti a tutti i tipi di pelle e possono essere utilizzati singolarmente o in combinazione per ottenere risultati visibili ed eccezionali, immediati ea lungo termine. Oli essenziali rilassanti ed estratti marini stimolanti aiutano ad ottenere risultati eccezionali per viso, corpo e mente.

La Laguna Blu in Islanda

Essendo una delle attrazioni più famose dell’Islanda, questo paesaggio acquatico ricco di minerali apre nuovi orizzonti di benessere. A differenza di qualsiasi altra cosa trovata sulla terra, questa bellissima acqua blu latte crea un netto contrasto con il campo di lava nera circostante. Con una temperatura di 39°C (102°F) tutto l’anno, è perfetta per fare il bagno. Sgorgando dalla stessa sorgente di acqua marina geotermica della Laguna Blu, The Retreat Hotel è un luogo di intimità, calore e incanto, e i trattamenti della The Retreat Spa portano la mente e il corpo in un luogo di splendore, ringiovanimento e relax. Progettata in base al tipo di pelle, ogni terapia trae il suo potere trasformativo dai tesori senza tempo dell’acqua di mare geotermica: silice, alghe e minerali.

Le terme di lusso di Glen Ivy

Il Glen Ivy Hot Springs dispone di 19 bagni minerali, piscine e saune. Dalla piscina di sale Epsom alle piscine per l’idroterapia calda e fredda, ogni piscina è fornita di acqua minerale direttamente dalle sorgenti termali. Le sorgenti ricche di zolfo alleviano i dolori articolari e ammorbidiscono la pelle. Oltre alle piscine, Glen Ivy Hot Springs offre anche una linea completa di servizi spa e benessere.