Teresa Palmer si è mostrata in uno scatto davvero dolcissimo postato sul proprio profilo ufficiale di Instagram. La star di “Warm Bodies“, considerata da molti come la sosia di Kristen Stewart, ha condiviso su Instagram una foto che la immortala insieme alla figlia Poet Lake. Teresa la allatta dolcemente mentre Poet è a sua volta intenta ad allattare la sua bambolina.

Teresa Palmer: la dolcissima foto mentre allatta la figlia Poet.

“Poet sta allattando la sua bimba mentre io sto allattando la mia! Ci crogioliamo ancora in questi momenti d’amore”. Recita la didascalia che fa da corredo alla foto. Teresa Palmer non è mai stata timida riguardo alla realtà della maternità. Questa settimana, l’attrice ha condiviso una candida foto di sé stessa mentre allatta sua figlia Poet, di 21 mesi. Nella foto, l’attrice 34enne culla la bambina – che a sua volta teneva in braccio la sua bambolina – allattandola nel frattempo. I follower hanno trattenuto a stento la sorpresa, essendo la bimba ritenuta troppo grande per essere allattata. In passato, Teresa Palmer, che recita nella serie A Discovery of Witches, ha risposto a chi criticava la sua decisione di continuare l’allattamento al seno alla bimba. Anche nel 2016 Teresa Palmer è risultata provocatoria riguardo alla sua scelta di continuare ad allattare il figlio maggiore Bodhi, dell’età di due anni, al seno. La motivazione a sostegno della Palmer? Ai tempi affermava che ‘non poteva immaginare’ di non farlo.

“Personalmente sono davvero ispirata dall’idea di lasciare che Bodhi scelga per quanto tempo farsi allattare”, scrisse all’epoca Teresa sul suo sito YourZenMama. “In questo momento non riesco a immaginare di smettere di allattare, infatti pensare alla fine del nostro viaggio di allattamento mi fa sentire davvero triste”. Aggiungendo: “La discriminazione sociale contro le donne che allattano il loro bambino più grande può essere immensa … Dalle occhiate sporche, ai sussurri e ai commenti sgradevoli, è vero e proprio bullismo”. Oltre ad avere una carriera di attrice di successo, Teresa Palmer è anche madre affettuosa di tre figli, Bodhi Rain, 6 anni, Forest Sage, 4 e Poet. Tutti frutti dell’amore con il marito Mark Webber. L’anno scorso, la bella australiana e il regista americano festeggiano sette anni di matrimonio.