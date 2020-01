Taylor Mega è un’imprenditrice, modella e influencer udinese conosciuta dalle masse per la sua innegabile bellezza ma anche per i suoi flirt: Flavio Briatore e Sferaebbasta. Il suo non è altro che un nome d’arte, pare infatti che il suo vero nome sia Elisia Todesco. Ex fidanzata di Tony Effe, componente della Dark Polo Gang, Taylor Mega ha partecipato come concorrente all’Isola dei Famosi e al Grande Fratello 16. In Novembre è stata beccata in effusioni romantiche culminate in un bacio appassionato con Giorgia Caldarulo, un’aspirante influencer sputata fuori da Uomini e Donne. Ma il quesito di questo inizio 2020 è un altro…

Da un po’ si vocifera di un ritorno di fiamma con l’emblematico trapper Tony Effe, saranno insieme alle Maldive?! Ve lo sveliamo noi…

I costumi di Taylor

Arrivano direttamente dalle Maldive le fotografie postate da Taylor negli ultimi giorni. La favolosa imprenditrice, oltre a un indubbio fisico da urlo, sfoggia i costumi del suo marchio di swimwear @mega_swim. La bio che troviamo visitando la pagina di e-commerce non lascia spazio a fraintendimenti e ricalca perfettamente lo stile Mega. “Per quella donna che non vuole rinunciare a sentirsi sexy, senza essere giudicata. ACQUISTARE ORA! 💋”.

Intero, bikini, colorato o nero, sono tutti bellissimi. Per quanto Taylor possa essere un personaggio divisivo, criticato principalmente per i suoi modi di fare esuberanti, sprezzanti dei perbenismi, la sua collezione di costumi ci sorprende. Niente micro bikini, laccetti scomodi e curve strizzate, i suoi completi da mare sono stilosi e intriganti senza cadere nella volgarità. I colori brillanti si adattano perfettamente a qualsiasi tipo di carnagione e, alcuni modelli, non proprio tutti, risultano portabili anche da chi non possiede gli addominali della bionda udinese.

Taylor Mega, Tony Effe e Vittoria Ceretti

Le parole del trapper Tony Effe non lasciano scanso ad equivoci. «Scusate questa mancanza di tre giorni dai social, ma sono stato malissimo a causa di problemi personali. Non ho mangiato e fumato per tre giorni interi. Voglio che voi mi mandiate un beat sentimentale d’amore, perché i tatuaggi non potranno mai coprire i tagli che ho sul corpo ed i tagli che ho nel cuore». La notizia è stata postata alcuni giorni fa direttamente sulle storie Instagram di Tony, è Mega-confermato dunque che lui e la top model Vittoria Ceretti si siano lasciati. Ma il cantante a quanto pare non ha perso tempo, decidendo di consolarsi con una vacanza alle Maldive in compagnia dell’ex Taylor Mega. Galeotto il buket hat (cappello da pescatore) Dior, appartenente indubbiamente al membro della DPG.