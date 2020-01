Sylvester Stallone, volpe d’argento! Sylvester Stallone fa il suo debutto con i suoi capelli grigi naturali dopo aver abbandonato la sua intramontabile tintura nera. Siamo sinceri, l’uomo argento piace, soprattutto se ha il fascino stallonesco! Altri famosissimi appartenenti al branco delle volpi d’argento sono George Clooney e Richard Gere, il loro fascino ed i loro capelli sale e pepe li hanno resi dei sex symbol a livello mondiale.

Sylvester saluta la sua chioma corvina

I questi giorni la star di Hollywood Sylvester Stallone ha postato su Instagram, social in cui vanta 11,7 Milioni di follower, il video della trasformazione: i suoi capelli da neri corvini sono diventati grigi. Ha corredato il post del video con una sorta di post motivazionale…

«A volte mi sveglio e non ho voglia di fare nulla se non rilassarmi – si legge nel messaggio – questa è una cosa vera. E se qualcuno dice il contrario allora sta mentendo. È la natura umana. Poi ci passi sopra, ti arrabbi un po’ con te stesso e ti rendi conto che puoi arrivare ovunque e che devi fare un nuovo deposito nella tua ‘banca degli obiettivi’. A quel punto mi ripeto la mia frase preferita e alla fine lo faccio!». Sotto il video postato si leggono tanti commenti, tutti entusiasti del cambiamento, tutti certi che non conti il colore dei capelli, anzi, che l’argento aggiunga fascino all’insalata, soprattutto se sei Sylvester Stallone.

Il branco delle volpi d’argento

L’ avanzare del tempo non deve essere più una preoccupazione soprattutto per quegli uomini che si sentono a disagio a mostrare i segni dell’età; l’uomo con la chioma grigia o brizzolata è il preferito dalle donne. Un chiaro esempio è sicuramente Richard Gere, amato da milioni di donne che cadono ai suoi piedi, proprio per quell’aspetto da uomo maturo (quasi paterno, SOS Freud) che l’ha sempre caratterizzato. Un altro, dicevamo, è George Clooney, il suo fascino ed i suoi capelli sale e pepe lo hanno reso un sex symbol a livello mondiale. Seguendo lo stile delle celebrità, da sempre precursori di nuove tendenze, sempre più uomini italiani lasciano che la natura faccia il proprio corso e non si preoccupano più di coprire i segni del tempo; i capelli grigi piacciono molto, sarà perché danno quell’allure tipico di una persona matura e sicura di sé, di una persona vissuta, con esperienza.