La dimora di La Quinta, California, di Sylvester Stallone è sul mercato per 3,35 milioni di dollari. La Quinta Mansion di Stallone è una splendida casa di quattro camere da letto, cinque bagni e 4.889 piedi quadrati. Non esattamente sontuosa per gli standard di Hollywood ma comunque splendida per il suo stile mediterraneo del vecchio mondo e l’isola dei Caraibi, probabilmente influenzata dalle origini italiane di Stallone.

Rimarca le sue origini italiane, la villa di La Quinta, California, di Sylvester Stallone è sul mercato per $ 3,35 milioni.

Porte anteriori a doppio legno, foyer a volta; un ingresso ad arco in un soggiorno a due piani con soffitto con travi a vista e camino; pasti che possono essere gustati nella sala da pranzo più formale che si apre sulla terrazza posteriore o in un numero di altre posizioni dalla grande cucina abitabile dell’isola agli spazi da pranzo all’aperto e al cortile; Lo splendido palazzo La Stallone La Quinta rende sicuramente omaggio alla sua cultura e alla famiglia – l’aspetto più importante della vita di un italiano.

C’è un profondo rispetto per la famiglia e la comunità nello stile di vita italiano e la dimora californiana di Stallone è emblematica grazie ai molteplici spazi dedicati alla convivialità.

Le caratteristiche distintive della casa La Quinta di Stallone includono soffitti a volta e ingressi ad arco tra le stanze con pavimenti in legno e piastrelle. Una casa classica per intrattenere, c’è una sala del vino e una cucina all’aperto su terrazze private. Al piano superiore, la master suite ha un camino, un televisore che si erge ai piedi del letto, un grande bagno padronale, uno spogliatoio e un’altra terrazza privata con vista a distanza sulle montagne. Fuori, attraverso l’erba c’è una bella piscina e spa, lussureggianti piantagioni, giochi d’acqua e un ruscello che scorre cosparso di roccia che attraversa la proprietà.

La Quinta è un luogo famoso per le celebrità e ha attratto residenti come Kanye e Kim Kardashian-West, Tom Brady e Kylie Jenner., oltre a Sylvester Stallone.

Sylvester Stallone sta vendendo la casa su misura che ha costruito nel 2008 nella comunità di golf del Madison Club di La Quinta. Il prezzo di listino mediano degli immobili La Quinta è di $ 699.000. Mentre la tipica casa a La Quinta vende per circa il 4% al di sotto del prezzo di listino in circa 85 giorni, la casa di Stallone è tutt’altro che tipica. Con una notevole provenienza, costruita e influenzata dallo stesso Rambo, “case calde” come quella di Stallone probabilmente venderanno per la sua domanda e vedranno un giro di 40 giorni.