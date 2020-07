Sterilizzatore UV nella lotta contro il coronavirus: non lasciarti ingannare!

Recentemente, stanno comparendo sempre più informazioni sugli sterilizzatori UV come mezzo efficace per combattere il virus SARS-CoV-2. Molte persone acquistano tali apparecchiature con fiducia – nel frattempo, dovrebbe essere noto che i dispositivi UV non danno certezza al 100% per eliminare i microbi dannosi – e questo non riguarda solo il coronavirus.

Da quando il mondo ha iniziato a combattere il nuovo coronavirus COVID-19, molti produttori hanno deciso di sfruttare la situazione cercando di aumentare le vendite dei loro prodotti sulla base dell’ignoranza dei potenziali clienti o semplicemente dell’atmosfera di paura causata dalla malattia. Diamo un’occhiata più da vicino a queste pratiche in modo da non cadere nella “trappola” dei produttori.

Lotta contro il virus e pratiche di marketing sleali

Per illustrare le azioni fuorvianti di alcune aziende, è sufficiente fornire un esempio di aumento disonesto dei prezzi di disinfettanti e detergenti o messaggi dei produttori di alcuni saponi antibatterici che elogiano i loro prodotti come mezzo efficace per eliminare i virus. Questo è una mezza verità – poiché qualsiasi sapone distrugge il coronavirus. I coronavirus – come la maggior parte dei virus – hanno un rivestimento protettivo lipidico. I saponi e i detergenti usati anche per lavare i piatti dissolvono questo rivestimento, distruggendo il virus. Il sapone antibatterico elimina il più possibile il virus quando ci si lava le mani, ma non funziona in modo più efficace di altri saponi.

Tuttavia, è ancora più scorretto pubblicizzare altri agenti antibatterici, ad es. gel, liquidi, come efficaci nella lotta contro il virus. Molti di questi prodotti, sebbene efficaci contro i batteri, non agiscono contro il virus perché non contengono gli ingredienti giusti. Il disinfettante antivirale per le mani deve contenere minimo il 60% di alcol.

La situazione sul mercato è diventata così grave che hanno dovuto intervenire le autorità dell’UE e le autorità dei singoli paesi. La Commissione europea e la rete di autorità di protezione dei consumatori hanno pubblicato un elenco delle truffe e delle pratiche sleali segnalate più di frequente, che includono, ad esempio, pubblicità di medicinali e integratori per prevenire l’infezione (ad esempio aumentando l’immunità), nonché aumentando artificialmente i prezzi e minacciando che un determinato prodotto stia per apparire esaurito (fonte: https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20200402STO76414/covid-19-attenzione-a-truffe-e-pratiche-sleali-online). Altri produttori hanno utilizzato il crescente interesse nei metodi di disinfezione e sterilizzazione (e l’ignoranza delle differenze tra questi processi), pubblicizzando gli sterilizzatori UV come agenti efficaci per eliminare i microrganismi patogeni.

Che cos’è uno sterilizzatore UV?

La sterilizzatrice UV è un dispositivo che utilizza le radiazioni ultraviolette per eliminare i microrganismi, principalmente le loro forme vegetative. Utilizza una lunghezza d’onda di 210–328 nm, con 254 nm la più attiva. Distinguiamo gli sterilizzatori usando le radiazioni UVA (le più deboli), UVB e UVC (le più forti).

I raggi UV fanno parte dello spettro delle radiazioni solari, con i raggi principalmente UVA che raggiungono la superficie terrestre. I raggi UVB sono quelli contro i quali cerchiamo di proteggere la pelle in estate, poiché sono cancerogeni e causano ustioni (penetrano in profondità nel derma, più in profondità dei raggi UVA). Le radiazioni UVC fortunatamente non raggiungono affatto la superficie terrestre, in quanto sarebbero per noi mortali.

Tuttavia, la radiazione UVC viene utilizzata in lampade battericide o dispositivi chiamati sterilizzatori UV. Possiamo, tuttavia, considerare questi prodotti degli sterilizzatori? Questo non è così ovvio – secondo la definizione di organizzazioni americane EPA o FDA, si tratta di dispositivi per la disinfezione (fonte: https://www.fda.gov/media/136533/download) e non di sterilizzazione, perché il risultato del loro funzionamento non soddisfa i requisiti di sterilità:

„Un disinfettante UV disinfetta gli oggetti attraverso l’esposizione alla luce ultravioletta (UV). Secondo l’Environmental Protection Agency, un disinfettante è un prodotto che riduce, ma non elimina i microrganismi dall’ambiente inanimato a livelli considerati sicuri come determinato da codici o regolamenti di sanità pubblica. D’altra parte, la sterilizzazione, che è ciò che fa un’autoclave, è l’eliminazione degli organismi microbiologici. ” (Fonte: https://www.nailsmag.com/599068/whats-the-difference-between-a-uv-sanitizer-and-an-autoclave).

Sterilizzatore UV e Coronavirus

Già dalla suddetta affermazione ne consegue che la sterilizzatrice UV non può essere utilizzata nella lotta contro il coronavirus e considerata come un esempio di metodo affidabile di sterilizzazione di oggetti o strumenti. Le lampade e altri dispositivi a raggi ultravioletti non devono essere utilizzati sulla pelle. Ricordiamo gli svantaggi di base di questi dispositivi:

La sterilizzatrice UV non rimuove le forme di spore di batteri e virus:

Lo scopo della sterilizzazione è di rimuovere completamente i microrganismi, incluse le spore. Solo in questo caso possiamo parlare di sterilità. Mentre, le radiazioni UV, modificando la struttura degli acidi nucleici microbici, agiscono principalmente sulle loro forme vegetative.

Funzionamento non sufficientemente accurato:

I raggi ultravioletti nel dispositivo si propagano linearmente e i microbi possono facilmente sopravvivere in luoghi “ombreggiati”. Le radiazioni non penetrano in profondità nei solidi e nei liquidi. Ciò significa che sterilizza efficacemente solo l’aria (riducendo così il rischio di infezione da goccioline e può essere utilizzata come ausiliario). Può essere utilizzata anche su superfici lisce, ma anche qui ci sono delle riserve: la fonte di radiazione deve essere molto vicina alla superficie, poiché la sua intensità diminuisce con la distanza. Le sterilizzatrici UV non possono essere utilizzate per sterilizzare apparecchiature mediche o cosmetiche in quanto non vi è alcuna garanzia che le radiazioni raggiungano tutte le superfici, anche se la disposizione degli strumenti cambia.

I raggi UV sono dannosi per l’uomo:

I raggi dello spettro UV sono divisi in tre tipi. L’esposizione prolungata alle radiazioni UVA accelera l’invecchiamento cutaneo, approfondisce le rughe e provoca scolorimento della pelle. A loro volta, i raggi UVB danneggiano il DNA, portano a scottature solari e possono anche causare tumori della pelle. I raggi UVC, con l’onda più corta e la massima energia, distruggono molto rapidamente il materiale genetico (fonte: https://www.bbc.com/future/article/20200327-can-you-kill-coronavirus-with-uv-light). L’uso di sterilizzatori UV richiede quindi cautela. Si consiglia di non utilizzare lampade UV per disinfettare la pelle, in quanto potrebbero danneggiare il tessuto. Possono anche causare irritazione agli occhi o congiuntivite.

Durata del processo di disinfezione:

Quando si disinfettano le superfici con radiazioni UVC (ovvero le più forti), un altro svantaggio è il lungo tempo di esposizione del luogo disinfettato dalle radiazioni. L’esposizione ai raggi UV dovrebbe durare almeno 8 ore (fonte: https://www.medonet.pl/koronawirus-pytania-i-odpowiedzi/jak-sie-chronic,czy-lampy-sterylizujace-uv-c-to-dobry-sposob-dezynfekcji-od-koronawirusa-,film,37417026.html).

Mancanza di approvazione dalle autorità sanitarie ed epidemiologiche:

La maggior parte delle ispezioni effettuate dal personale delle autorità sanitarie ed epidemiologiche non riconosce le sterilizzatrici UV come dispositivi che garantiscono un’efficace sterilizzazione. Invece, sottolineano la necessità di utilizzare sterilizzatori professionali: autoclavi a vapore. Questo vale per tutti i tipi di strutture mediche, nonché di saloni di bellezza, studi di manicure e pedicure, saloni per tatuaggi e piercing, ecc.

Sterilizzatrice a vapore – un dispositivo di sterilizzazione professionale e sicuro

Le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità relative alle misure per combattere il coronavirus si concentrano principalmente sui principi di igiene personale e igiene dei luoghi in cui ci troviamo, mantenendo una distanza di sicurezza da altre persone negli spazi pubblici ed elencando sostanze e dispositivi il cui uso può eliminare il virus da un superficie specifica.

Le linee guida dell’OMS per indossare le mascherine non sono cambiate, sebbene in alcuni paesi indossarle nei luoghi pubblici sia diventato obbligatorio. Secondo l’OMS, le mascherine dovrebbero essere indossate da:

pazienti con COVID-19 (indossando una mascherina, si evita il pericolo di infettare altri),

personale medico,

altre persone che si prendono cura di persone positive al COVID-19 (fonte: https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses).

Tuttavia, poiché alcuni governi hanno introdotto l’obbligo di indossare mascherine negli spazi pubblici, l’OMS ha pubblicato delle linee guida per facilitare il loro corretto utilizzo. L’OMS sottolinea che le mascherine mediche professionali dovrebbero essere utilizzate principalmente dal personale medico. Inoltre mette in guardia contro il rischio di autoinfezione in caso di rimozione impropria della mascherina, riutilizzo delle mascherine monouso o creazione di un senso di falsa sicurezza da parte di persone che indossano mascherine (fonte: https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1274280/retrieve).

La regola di base per combattere il coronavirus è l’igiene: lavarsi le mani con acqua e sapone per almeno 20 secondi o disinfettarle con un prodotto contenente minimo il 60% di alcol. Inoltre la disinfezione di superfici frequentemente toccate in luoghi pubblici molto importante, così come la sterilizzazione di apparecchiature mediche e cosmetiche. Il dispositivo raccomandato per la sterilizzazione è un’autoclave, ovvero una sterilizzatrice a vapore a pressione. L’agente sterilizzante all’interno della camera di autoclave sigillata ermeticamente è il vapore a 121 o 134 ° C. Una temperatura così elevata è possibile con una pressione specifica. Assicura la distruzione delle proteine di tutti i microrganismi, sia le loro forme vegetative che le spore.

L’autoclave è un dispositivo obbligatorio negli ospedali, studi medici, dentistici e di medicina estetica ed è anche raccomandato dalle autorità sanitarie nei saloni di bellezza. Soprattutto nei periodi di pandemia, la cura della sterilità degli strumenti usati è cruciale. Pertanto, uno dei produttori di autoclavi – Enbio – ha donato le sue autoclavi agli ospedali di tutta Europa.

L’unica controindicazione alla sterilizzazione di un determinato materiale in autoclave è la sua sensibilità alle alte temperature o all’umidità. In autoclave, si possono sterilizzare strumenti medici e cosmetici, ma anche mascherine, occhiali riutilizzabili ed oggetti di uso quotidiano come le chiavi.

Ricordiamoci che molte aziende stanno provando a guadagnare dalla crisi attuale vendendo i loro prodotti come utili nella lotta contro il coronavirus. I migliori negozi e piattaforme di vendita online hanno già rimosso molte offerte tramite le quali i venditori cercano di ingannare potenziali clienti facendo leva sulla paura e sull’ignoranza. Ecco perché vale sempre la pena controllare le fonti di informazioni ottenute, individuare fonti scientifiche piuttosto che popolari, ascoltare medici ed esperti (ad esempio virologi) e non blogger o celebrità.