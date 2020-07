Stefano De Martino inizia una nuova vita lontano da Belen. Dopo varie separazioni, ritorni di fiamma e di nuovo allontanamenti; la coppia protagonista del gossip contemporaneo, sembra aver messo la parola fine (questa volta senza ritorno) una volta per tutte. La favola, che tutti noi ci aspettavamo e che vedeva un ricongiungimento completo e definitivo tra i due (anche per il piccolo Santiago, figlio nato dalla coppia) rimarrà con il sogno nel cassetto. Perchè il ballerino Stefano De Martino, ha iniziato una nuova vita, e le foto lo testimoniano. Purtroppo, senza la showgirl argentina.

Stefano De Martino finisce sulla copertina di Nuovo con una misteriosa bionda

Chi è la ragazza dal fisico scolpito, accanto al ballerino di Amici? Del suo identikit si sa ancora poco, però tra i due sembra esserci del feeling. Il gossip, ancora una volta, impazza sul bel Stefano. Lui stesso, si era ripromesso ( in una recente intervista) di voler tutelare ad ogni costo la sua vita privata, tenendola lontana dai paparazzi e dalla cronaca rosa. La riservatezza, a quanto pare, ha le ore contate.

Una foto che di per sé sembra provare ben poco

La foto di per sè non testimonia nulla, anzi, potrebbero esserci state delle altre persone sulla barca come no. Però la copertina è servita. Belen, intanto, si rilassa sul lago di Garda e pubblica una ig story enigmatica: “L’amore è per la gente vera”. Sarà una frecciatina rivolta all’ex-marito?

Belen e Stefano protagonisti assoluti del gossip firmato estate 2020

Che siano i protagonisti assoluti del gossip di questa calda estate 2020, esistono pochi dubbi a riguardo. Belen e Stefano, sono la coppia più discussa del momento. Infiammano la cronaca rosa di tutta la penisola. Senza riserve. Se le voci su una relazione con il volto di Made in Sud Maria Rosaria Leone sono state smentite con determinazione da lei stessa, ora De Martino è stato ben che meno sorpreso insieme ad una donna bionda ed è finito direttamente in copertina su Nuovo.

Belen Rodriguez trascorre le giornate in una lussuosa tenuta sul Lago di Garda

“L’amore è per la gente vera” sarà riferita a suo marito Stefano de Martino?

Belen, nel frattempo lontana dal marito ( con il quale la rottura definitiva sembra ufficiale) sta trascorrendo alcuni giorni di relax in una lussuosa tenuta sul lago di Garda. Dal suo profilo Instagram, intanto, è spuntata una frase un po’ “enigmatica” che recita: “L’amore è per la gente vera”. Cosa starà a significare?