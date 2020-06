Eccole riunite, era ora. Dopo tre mesi a distanza, trascorsi una a Milano e l’altra in Trentino, le sorelle argentine più famose d’Italia si sono ritrovate in un abbraccio. Stiamo parlando di Cecilia e Belén Rodriguez, che non appena tornate l’una tra le braccia dell’altra ne hanno approfittato per postare uno scatto social, strette strette in un tenero sincero abbraccio. La maggiore delle due, Belén, sta attraversando un periodo piuttosto arduo dal punto di vista amoroso, di nuovo in crisi e distante dal marito Stefano De Martino. La minore invece è naufraga da una sorta di innamoratissima luna di miele in compagnia del suo uomo, Ignazio Moser. (Continua dopo la foto)

Belén e Cecilia da sempre l’una accanto all’altra, pronte a sostenersi e ad aiutarsi, un affetto profondo e per nulla scontato. Ambedue hanno intrapreso la professione di showgirl, ma da sempre affermano che fra loro non ci sia rivalità. A sostegno di ciò basti pensare che sono anche socie in affari in un brand di costumi da bagno. Due sorelle amorevoli, due donne fortissime, restare lontane deve essere stato davvero difficoltoso. Belén poi sta attraversando momenti davvero dolorosi, che senza la sua Checu vicino lo saranno stati ancora di più. (Continua dopo la foto)

Il ritorno di fiamma con Stefano De Martino sembra essersi già spento. Lui è volato a Napoli. La versione ufficiale vuole che le motivazioni siano lavorative, ma qualsiasi esso sia il motivo, pare evidente che tra i due genitori di Santi non ci sia più sintonia. Belén è in pianta stabile a Milano, con il figlio Santiago, esce con gli amici e si fa assorbire dal lavoro prestandosi a shooting davvero bollenti. Cecilia invece è appena ritornata dal Trentino, dove ha trascorso giornate da favola in compagnia del suo innamorato Ignazio. Di sicuro a loro l’isolamento ha fatto più che bene.