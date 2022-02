Sofía Jirau è la prima modella di Victoria’s Secret con la sindrome di Down con la sindrome di Down. La 24enne portocicana si sta cavalcando l’oda della sua carriera nella moda firmando un contratto con il colosso dell’intimo statunitense.

Sofía Jirau si sta godendo il successo

Questa settimana, la modella portoricana di 24 anni annuncia al mondo di aver fatto la storia, diventando la prima modella di Victoria’s Secret con la sindrome di Down. In un’intervista con NBC News, Jirau afferma che entrare a far parte del marchio di intimo è il suo più grande risultato da quando ha debuttato alla New York Fashion Week nel 2020. «Voglio dire al mondo intero che le persone con la mia condizione, la sindrome di Down, dentro e fuori, non abbiamo limiti» confessa. Dopo aver ricevuto la chiamata che il marchio di moda, Jirau è volata a Los Angeles per il servizio fotografico della sua campagna per la collezione di reggiseni Love Cloud.

Sofìa: la nuova Victoria Secret

«Mi sono sentita come una stella», ha detto Sofía Jirau dell’esperienza, aggiungendo che “amava il reggiseno” che doveva indossare. Quando ha annunciato il suo successo all’inizio di questa settimana sui social media, Jirau ha ringraziato il marchio per averla vista come una modella “senza limiti”. «Un giorno l’ho sognato, ci ho lavorato e oggi è un sogno che si avvera», ha scritto Jirau su Instagram. «La Love Cloud Collection è un momento importante nell’evoluzione del marchio», ha affermato in una nota Raúl Martinez, direttore creativo capo di Victoria Secret. «Dal cast di donne incredibili che danno vita alla collezione, all’incredibile spirito inclusivo sul set, questa campagna è una parte importante del nuovo standard di Victoria’s Secret che stiamo creando».

Per quanto riguarda il suo “prossimo sogno”, Jirau ha detto a NBC News che le piacerebbe fare la modella in Europa, in particolare a Parigi e in Italia.