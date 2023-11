Scopri come avere una skincare quotidiana efficace

L’arte della skincare quotidiana richiede una ponderata considerazione su come ottimizzare l’efficacia dell’utilizzo dei cosmetici. Attraverso questa preziosa guida, sfruttiamo le informazioni e i consigli forniti dai professionisti della bellezza. Questi esperti ci guidano nell’identificare accuratamente il nostro tipo di pelle e nel sviluppare una routine personalizzata, adatta alle specifiche esigenze di ciascuno, per garantire il massimo beneficio e una cura ottimale della pelle.

La skincare quotidiana fra prodotti, tempi e modi d’uso

Detergenti, tonici, sieri per il viso, creme idratanti, sono solo alcuni dei preziosi cosmetici che supportano l’efficacia della skincare quotidiana.

Prendersi cura della propria pelle, giorno dopo giorno, è determinante per mantenerne intatto il benessere. Per fugare qualsiasi dubbio sulla rilevanza dei prodotti per la skincare quotidiana, non resta che considerare le caratteristiche che li contraddistinguono, avere la certezza di come e in quale progressione applicarli, conoscerne i benefici, e sfruttarne le proprietà, declinandone l’uso al proprio tipo di pelle.

L’approccio alla skincare può essere semplificato con una routine di base che include l’uso di un detergente, uno struccante e una crema idratante per il viso. D’altro canto, esiste anche un approccio più sofisticato e professionale che va oltre, integrando sieri antirughe, oli viso, maschere, booster e altri prodotti offerti dall’universo della cosmesi per la cura del viso. Mentre la prima opzione richiede solo pochi minuti, la soluzione professionale implica un impegno più significativo, richiedendo almeno 20 minuti di attenzioni quotidiane e la comprensione di diverse nozioni fondamentali per un corretto utilizzo dei prodotti, con particolare attenzione all’ordine in cui vengono applicati.

In entrambi i casi, per sciogliere ogni possibile incertezza, non resta che avvalersi dei consigli degli esperti, per assicurarsi la routine perfetta.

Conoscere la pelle per organizzare la perfetta beauty routine

La beauty routine deve essere personalizzata in base al tipo di pelle. Identificare le caratteristiche dell’epidermide è essenziale per ottenere risultati ottimali. La pelle può essere essenzialmente classificata come grassa, secca o mista.

Nel caso di una pelle grassa, caratterizzata dall’eccesso di sebo e da una patina lucida sulla superficie, la beauty routine dovrebbe mirare a regolare la produzione di sebo. Ciò implica la necessità di purificare i pori attraverso una pulizia adeguata, esfoliazione, tonificazione e infine idratazione.

La pelle secca, invece, è più delicata e suscettibile agli agenti esterni. Una skincare mirata dovrebbe concentrarsi sulla protezione da smog, batteri, raggi solari e variazioni climatiche. Chi ha la pelle secca deve detergere con delicatezza, utilizzando prodotti non troppo aggressivi e, soprattutto, deve nutrire e idratare.

La pelle mista presenta sia zone oleose che aree secche, con la zona T (fronte, naso e mento) tendenzialmente più grassa e zigomi, labbra e contorno occhi più secchi. I prodotti ideali per questo tipo di pelle dovrebbero eliminare le impurità nelle zone grasse e nutrire le aree secche, riequilibrando l’intera superficie del viso.

Step e prodotti, mettiamo ordine nella beauty routine

Detergente, tonico, siero, creme viso, maschere e booster devono essere utilizzati in un ordine preciso, secondo gli step che contraddistinguono la beauty routine quotidiana.

La pulizia del viso è il primo gesto del mattino, ma coinvolge anche il percorso serale, accompagnato dall’accurata rimozione del make up.

Pulire e struccare sono un’esigenza comune, alla quale rispondere con l’uso di detergenti in grado di liberare i pori, e garantire una pelle pulita e sana.

In caso di pelli secche, e colorito spento, meglio orientasi verso l’applicazione di acque micellari. Per rispettare la sensibilità degli occhi non resta che fare buon uso di lozioni struccanti delicate. Le pelli impure possono essere trattate con tonici purificanti, e gel esfolianti che agiscono in profondità. La pulizia delle pelli mature vanta una molteplicità di prodotti in grado di contrastare le prime rughe, garantire un’azione di peeling, e un’idratazione antiage.

Per perfezionare la detersione, eliminare i residui di trucco e le impurità, si procede necessariamente con l’applicazione del tonico, per chiudere i pori, ricompattare la pelle, pronta così a sfruttare i principi attivi dei trattamenti successivi.

Fra gli irrinunciabili la skincare quotidiana annovera i sieri viso, da utilizzare sera e mattino dopo la detersione e prima della crema idratante e del contorno occhi. Il siero, grazie alla consistenza leggera e al rapido assorbimento, è in grado di proteggere la pelle e nutrirla a fondo agendo in perfetta simbiosi con la crema viso e il contorno occhi. In commercio esistono varie tipologie di siero fra cui spiccano soluzioni idratanti, illuminanti, purificanti e anti-age.

Crema idratante e contorno occhi sono un punto fondamentale della skincare, basica o professionale. A differenziare i prodotti sono la consistenza, più leggera per una soluzione da giorno, altamente nutriente per la notte. Ampia la carrellata di proposte con creme studiate per rispondere alle esigenze delle varie tipologie di pelle. L’universo della cosmesi offre soluzioni per le epidermidi giovani così come per quelle mature, con ampio uso di acido ialuronico, lipidi e un elevato grado di protezione dagli agenti esterni, primi fra tutti i raggi solari.

Completano la skincare i prodotti da utilizzarsi una o due volte la settimana come, lo scrub, le maschere viso, i booster e gli oli.

La routine perfetta, limitiamo gli errori

La skincare può considerarsi perfetta se evitiamo di commettere errori grossolani. Utilizzare una crema o un detergente scelto con approssimazione, è profondamente sbagliato. A ogni tipo di pelle corrisponde un prodotto specifico, che consente di ottenere un corretto grado d’idratazione e di eliminare le impurità.

È bene ricordare che un processo come quello dell’esfoliazione deve essere bilanciato, evitando abusi. L’uso ricorrente di uno scrub può provocare danni alla barriera cutanea, accentuando la disidratazione o provocando visibili arrossamenti e infiammazioni. Perfetto limitarsi all’esfoliazione non più di una volta a settimana.La crema viso è necessaria, ma non se ne deve fare un uso smodato e, soprattutto, ripetuto nell’arco della giornata, andando al di là delle due applicazioni giornaliere di prassi, ovvero mattino e sera.