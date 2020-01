“L’età non ti protegge dall’amore. Ma l’amore, in una certa misura, ti protegge dall’età” Jeanne Moreau

Karl Von Schwarz, un uomo di 85 anni, dopo 63 anni di matrimonio, ha rinnovato la promessa di matrimonio alla moglie. La signora, Donna Von Schwarz, che di anni ne ha 82, ha accettato nuovamente la proposta come se fosse per lei la prima volta.

Amore

“Dove c’è amore c’è vita” Mahatma Gandhi

Karl Von Schwarz e Donna Von Schwarz, si sono sposati nel 1956 e da allora si sono trasferiti a Youngstown, nell’Ohio, dove hanno vissuto sempre fianco a fianco, senza spararsi neppure per una giornata per ben 63 anni. A partire dallo scorso maggio, le condizioni di salute di Donna sono peggiorate, ha avuto diversi ictus, un’emorragia cerebrale, un intervento a cuore aperto, e ora è costretta sulla sedia a rotelle. È proprio per godersi fino all’ultimo ogni momento con la sua amata, il marito ha deciso di farle l’ennesima dimostrazione d’amore.

Dimostrare

“Siamo tutti nati per amare: è il principio dell’esistenze e il suo unico fine” Benjamin Dirsaeli

È proprio vero che l’amore non ha età, a confermarcelo è stata proprio questa coppia di anziani, che nonostante il passare del tempo, hanno ancora voglia di dimostrare cosa provano l’uno per l’altra. La cosa sorprendente è che, per fare la proposta a sua moglie, Karl Von Schwarz si è anche inginocchiato, la nipote dei nonni innamorati, Christina Von Schwarz, ha ripreso tutto con il cellulare e ha condiviso il video sui social. Insomma, non ci resta che dire: l’amore vero esiste!