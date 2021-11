Shawn Mendes e Camila Cabello si sono lasciati, e lo hanno fatto con delle parole dedicate e pubblicate via Instagram. Una vera e propria spiegazione agli affezionatissimi fan, sul perché la loro relazione sia giunta al termine dopo soli due anni.

La loro storia d’amore è durata due anni e i media già chiacchieravano di matrimonio all’orizzonte per Shawn Mendes e Camila Cabello. Ma le speranze hanno cessato di esistere. Da qualche ora infatti i cantanti hanno annunciato la fine della loro relazione, tramite un messaggio condiviso da entrambi. Camila e Shawn hanno rivelato che torneranno ad essere migliori amici. “Ciao a tutti ragazzi, abbiamo deciso di porre fine alla nostra relazione, ma l’amore che proviamo l’un l’altra come persone è più forte adesso che mai. Abbiamo iniziato la nostra storia come migliori amici e adesso continueremo ad essere bff. Entrambi abbiamo sempre apprezzato il vostro supporto, fin dall’inizio e continueremo a farlo. Camila e Shawn”.

Shawn Mendes e Camila Cabello si sono lasciati, il perché lo spiegano loro

Solo poco tempo fa Camila Cabelo dedicava al suo Shawn Mendes roventi parole d’amore: “Ho imparato molto sull’amore con questo ragazzo. Non sono solo i momenti felici e beati che vedete nelle foto e nei video con lui. Quando hai una relazione con qualcuno, sembra che la persona che è con te sia una sorta di specchio che ti mostra per quella che sei. Devo costantemente affrontare le mie paure, le mie ansie, le mie insicurezze, i miei limiti, le mie convinzioni sulla vita e su me stessa. – ha scritto la Cabello un anno fa – A volte non è così semplice come sembra. A volte è complicato, scomodo e brutto. Ma non c’è niente come l’attrazione, la forza che è amore, essere la luce nell’oscurità, essere l’attrazione gravitazionale che ti dà la forza implacabile di essere più coraggiosa, più saggia e migliore di quanto eri ieri”. Ora però Shawn Mendes e Camila Cabelo si sono lasciati e noi assisteremo alla loro splendida versione da bff.