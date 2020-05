Sharon Stone ha 62 primavere e rappresenta ancora un esempio mondiale di bellezza. Trent’anni dopo la sua iconica interpretazione in “Basic Instinct“, la Stone continua a fare impazzire i fan mostrandosi sui social in costume da bagno. Nel giardino della sua meravigliosa abitazione in California, immersa tra le piante rigogliose, la sensuale attrice sfoggia gambe pazzesche e addominali scolpiti e tonici. Il suo bikini è un patchwork di fantasie colorate, le collane che indossa sono sovrapposte, una catenina più lunga e due giri con charms di conchiglie.

Nulla da invidiare alle sue colleghe più giovani. «Felice weekend del Memorial Day. Restate al sicuro.» recita la caption degli scatti pubblicati su Instagram. Immediato il riscontro dei suoi follower, che hanno voluto premiare l’attrice con oltre 140mila like e commenti in visibilio. “Sposami” ha esordito qualcuno “Sei così bella” ha aggiunto qualcun altro.

Sharon Stone: l’attrice invia un video ai medici bresciani

Un messaggio davvero inatteso, pervenuto grazie ad un’intervista. Tale servizio è stato realizzato dall’editorialista dell’Osservatore Romano, che ha interagito con Sharon Stone raccontandole le gesta dei sanitari italiani, impegnati nella lotta contro il Coronavirus. L’editorialista Padre Giulio Albanese, durante l’intervista ha informato la Stone che gli operatori della Poliambulanza di Brescia sarebbero stati contenti di ricevere una sua clip di incoraggiamento. Da lì il canonico effetto domino che ci contraddistingue. Nel video in questione Sharon Stone afferma: «So che state soffrendo e io soffro con voi, vi sto pensando e vi voglio inviare i miei pensieri, il mio cuore e tanto amore».

Sharon Stone, la prova vivente che la vera bellezza non ha età e che il fascino emana da dentro. L’attrice, 62 anni lo scorso 10 marzo, icona sexy degli anni ’90, si mostra sui social senza fare ricorso ad alcun filtro fotografico. Senza un filo di trucco, magra come è sempre stata, la bella Sharon dimostra di non temere affatto i segni del tempo. Sul suo viso non si scorge il benché minimo segno di ritocco estetico e lei, naturale e semplice, pubblica il video che la ritrae in una posa da vita quotidiana. Una clip in cui appare “normale“ e non certo in atteggiamenti da diva di Hollywood. Anche questo è uno dei segreti del suo intramontabile fascino: naturalezza e semplicità che la rendono di una bellezza sofisticata che non ha eguali. Sharon Stone continua a stupire i suoi fan postando su Instagram immagini non patinate, senza make-up né ritocchi di alcun genere. In uno scatto appare abbracciata ai suoi cani, oppure intenta a cucinare con indosso un grembiule da cui si intravede lo slip, sempre il sorriso smagliante e oltre 900 mila follower al suo seguito.