I Beckham stanno godendosi giornate soleggiate e immerse nella natura delle Cotswolds, la campagna inglese, lì dove hanno una residenza ed è trascorsa serena la loro quarantena. La casa in questione è diventata spesso il rifugio felice di tura la famiglia, rappresentando il luogo in cui riuniti spensierati. Un meraviglioso scatto è stato postato sull’account Instagram di mamma Victoria, una foto che cattura David con la più piccola dei quattro figli, Harper Seven, di 9 anni. Placidi e amorevoli David e Harper si godono una fresca camminata nel verde, in mezzo all’aria buona.

Un outfit da gentleman bucolico per David, con stilosissimo cappello abbinato. Vestitito a quadratoni arancio e bianchi Harper, che abbraccia stretto quello che è riconosciuto da tutti come un sex symbol mondiale, ma che per lei è semplicemente il suo papà.

Pochi giorni fa era stato pubblicato un altro bellissimo scatto direttamente da papà Beckham: «Una splendida passeggiata con le mie splendide ragazze». La foto lo ritraeva accanto alla figlia e alle cagnette di famiglia, Olive, Sage e Fig, di razza english cocker spaniel. Victoria e David hanno trascorso la propria quarantena con tre dei loro quattro figli: Brooklyn, 21 anni, ha vissuto il suo lockdown negli Stati Uniti. Il 21enne è rimasto insieme alla fidanzatina Nicola Peltz, con la quale ha intessuto una love story che procede a gonfie vele. «Mi manchi Brooklyn», aveva dichiarato mamma Beckham per la festa della mamma, riflettendo sul figlio lontano. E ancora: «Non vedo l’ora di riunirmi con tutta la mia famiglia», desiderio pubblicato in una storia su Instagram.

Piccola star

L’unica persona in famiglia che non ha ancora un account è la piccola Harper Beckham, che sembra però avere già più successo dei suoi fratelli. La piccola star di soli 9 anni compare spessissimo nei contenuti della famiglia e in occasione della scorsa London Fashion Week, ha addirittura posato in un grazioso abito floreale. Ma mica da sola, eh no! Insieme a mamma Victoria e alle modelle nel backstage ma soprattutto insieme ad Anna Wintour, direttrice di Vogue America. Sembra proprio che Harper vorrebbe seguire la strada della madre, iniziando proprio dal suo guardaroba da influencer, sempre adatto alla situazione. Detta le tendenze da seguire e lo fa prima di tutti gli altri.