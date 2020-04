Victoria Beckham, è nata ad Harlow il 17 Aprile 1974, con il nome Victoria Caroline Adams. Nota in tutto il pianeta per lo pseudonimo di Posh Spice. È una cantante, stilista e modella britannica. È divenuta nota a livello mondiale nel 1996, anno del debutto delle Spice Girls. Gruppo musicale britannico del quale faceva parte, che ha venduto nella seconda metà degli anni Novanta milioni di dischi in tutto il mondo. Le iconiche Spice Girls hanno segnato l’immaginario collettivo e aperto la strada al successo delle girl band. Ma scopriamo di più…

Un po’ di parole su Victoria

Lasciata alle spalle la sua carriera musicale di successo, Victoria ne ha avviata una seconda, questa volta nel mondo della moda. La svolta è stata trionfale: in dieci anni Victoria Beckham è diventata una delle imprenditrici più in vista della moda mondiale. Nominata Designer Brand of the Year ai prestigiosi British Fashion Awards del 201. Nel 2017 ha ricevuto un OBE dalla Regina Elisabetta II, per il suo contributo all’industria della moda e per il suo impegno umanitario con l’Unicef e la Croce Rossa.

È sposata dal 1999 con l’ex calciatore inglese David Beckham, con cui ha avuto quattro figli. Tre maschi e una femmina: Brooklyn Joseph Beckham (Londra, 4 marzo 1999), Romeo James Beckham (Londra, 1º settembre 2002), Cruz David Beckham (Madrid, 20 febbraio 2005) e Harper Seven Beckham (Los Angeles, 10 luglio 2011).

I suoi auto-auguri su Instagram –> @victoriabeckham

ING It’s my birthday. Perhaps a stranger birthday than usual. But I am so grateful to be safe and well and with @[email protected] @romeobeckham#HarperSeven while missing @brooklynbeckham and all my family I can’t be with today. I know we will all be dancing together in spirit to my playlist tonight! xxxxx VB

ITA È il mio compleanno. Forse un compleanno più strano del solito. Ma sono così grato di essere al sicuro e bene e con @davidbeckham @cruzbeckham @romeobeckham #HarperSeven mentre mi manca @brooklynbeckham e tutta la mia famiglia con cui non posso stare oggi. So che stasera balleremo tutti insieme nello spirito della mia playlist! xxxxx VB

Innamorata dell’Italia

Durante l’estate del 2019, i coniugi Beckham sono rimasti letteralmente stregati dalla bellezza della campagna pugliese. David e Victoria, insieme a tutta la famiglia, hanno scelto Borgo Egnazia, a Savelletri di Fasano, per trascorrere le loro vacanze estive. A svelare con piccoli indizi la località è stata la stessa Victoria che mesi fa ha postato sul proprio profilo Instagram vari scatti ricordo. Tra cui un selfie iconico, in bici con il marito e per didascalia la frase: “Felice estate! Baci dalla Puglia”. L’ex campione di Milan, Real Madrid e Manchester United e l’ex Posh Spice si sono goduti l’estate 2019 tra pedalate in bicicletta, cene al ristorante e mattinate in spiaggia.

A fargli da cornice la favolosa zona di Fasano che, due anni fa, aveva incantato anche Madonna e che l’estate scorsa aveva ospitato il mega matrimonio-evento americano a cui aveva preso parte anche Ivanka Trump. Anche Madonna, infatti, aveva soggiornato proprio a Borgo Egnazia, resort a 5 stelle nei pressi del sito archeologico Egnazia, immerso nel verde e nella quiete delle colline pugliesi, tra uliveti secolari e uno sguardo al blu del Mare Adriatico. Per fortuna Vitoria si sia goduta appieno le vacanze estive 2019, chissà quelle del 2020 quando le vedremo!