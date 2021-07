Shampoo Keratin Therapy di Alfaparf: tutto quello che c’è da sapere

Chi tiene alla bellezza e alla salute dei propri capelli non può non provare la linea Alfaparf Keratin Therapy con complesso di cheratina. Alfaparf garantisce una nuova bellezza e uno stile rinnovato grazie a prodotti professionali che consentono di curare i propri capelli e ottenere un’eleganza impareggiabile.

Questa linea innovativa ha un’efficacia straordinaria ed è totalmente sicura. È particolarmente indicata per chi vuole ottenere un liscio perfetto. Infatti, grazie al sistema lisciante Lisse Design si potranno avere delle prestazioni di alto livello combinate a una sicurezza estrema, caratteristiche perfette per chi ha specifiche esigenze di liscio.

L’azione della linea di Alfaparf Milano è garantita da particolari attivi e ingredienti. Tra questi i principali sono il Kera-Collagen Complex, complesso proteico formato da Cheratina Idrolizzata e Collagene Quaternizzato. Questi ingredienti si uniscono all’acido gliossilico in modo da garantire un livello di liscio perfetto che dura per tanto tempo.

Altro ingrediente fondamentale è l’olio di Babassù, di origine amazzone e con notevoli caratteristiche emollienti. Questo particolare olio consente di ottenere dei capelli estremamente soffici, setosi e luminosi.

Shampoo Keratin Therapy di Alfaparf: per chi è maggiormente indicato

Lo Shampoo Keratin Therapy di Alfaparf è particolarmente indicato per chi ha dei capelli molto crespi e mossi e desidera ottenere, invece, una capigliatura liscia e semplice da pettinare. Questo trattamento di Alfaparf contiene cheratina (proteina fondamentale del capello) che aiuta a dare maggiore forza ai capelli in modo da poter agevolare l’ottenimento del liscio.

Questo trattamento non ha nessuna controindicazione e non comporta rischi. Infatti, tutti gli ingredienti contenuti al suo interno sono di qualità, sono stati studiati e testati in laboratorio e sono certificati.

La Lisse Design Keratin Therapy, dopo il trattamento, prevede anche un periodo di mantenimento che oltre allo shampoo richiede un balsamo e un siero che devono essere utilizzati con regolarità per mantenere sempre impeccabile l’effetto e il beneficio del trattamento.

Gli effetti di questo prodotto si vedono da subito. Infatti, i capelli saranno lisci

come spaghetti e dritti, un effetto desiderato e sognato da molte donne con capelli crespi. Anche dopo la doccia, basterà asciugare i capelli e passare una spazzola per poter avere un risultato di liscio sempre perfetto. Non occorre passare la piastra, evitando così di indebolire e rovinare i capelli.

Caratteristiche principali dello shampoo Lisse Design Keratin Therapy e modalità d’uso

Lo shampoo detergente delicato di Alfaparf Milano Lisse Design Keratin Therapy consente di lisciare i capelli dando loro una morbidezza e una lucentezza ineguagliabili. Grazie alla sua azione sarà possibile pettinare i capelli in modo semplice e rapido. Tra le caratteristiche principali di questo shampoo ci sono: effetto liscio che dura almeno tre mesi; levigazione della fibra del capello che garantisce un effetto lucente e brillante; permette di conservare i risultati ottenuti dal trattamento presso un salone professionale; aiuta a rimuovere le impurità dal cuoio capelluto; ha un’azione efficace di idratazione; semplifica la cura e la pettinatura dei capelli.

Il prodotto è semplice da usare, infatti basta applicarne una dose sufficiente sul capelli ancora umidi e fare un movimento circolare che favorisca la creazione di una schiuma. Successivamente, basta sciacquare il capelli e, dipende dai casi specifici, applicare una seconda volta il prodotto.

Quindi, per chi non vuole più usare piastra e spazzola e ottenere un liscio perfetto in pochi minuti, questo è il prodotto ideale che consentirà di avere un risultato ottimale, dimenticando i capelli che si gonfiano e diventano crespi con l’umidità.