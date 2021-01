Sex and the City tornerà sul piccolo schermo. Per tutte le amanti della nota serie tv, che ha conquistato il mondo intero, una bellissima notizia. Incontenibile gioia per i fan storici di una delle serie più iconiche degli anni ’90: Ebbene….Sex And The City tornerà. Tre protagoniste su quattro interpreteranno di nuovo le vesti dei loro storici personaggi, ad eccezione di una di loro: Kim Catrall, ai più Samantha Jones. Sicuramente una mancanza importantissima e fondamentale, nonché uno dei personaggi più amati dell’intera serie. Il revival, dal titolo “And Just Like That”, ci riporterà nuovamente al fianco delle amiche più “pazze” di sempre, in vista dei loro fantastici cinquant’anni.

Sex and the City tornerà: il revival diventerà realtà

“And Just Like That”. Di cosa tratterà l’attesissimo revival di Sex and the City? La settimana stagione è stata finalmente annunciata. Una stagione in procinto di essere realizzata a distanza di ben sedici anni dopo dalla fine dell’ultima serie. Un capitolo molto particolare, che illustra le dinamiche di vita delle oramai cinquantenni: Carrie, Miranda e Charlotte. Pare che il revival sarà composto da ben 10 episodi della durata di circa mezz’ora. Le riprese, inoltre, inizieranno questa primavera. Un’attesa che sembra non dover durare ancora per molto.

L’amatissima Samantha non ci sarà

Kim Cattrall non è nuova a dichiarazioni e affermazioni che lasciavano intendere ad una mancata partecipazione all’interno del nuovo revival. Nello stesso 2017, a seguito dell’intenzione di produrre un terzo lungometraggio dedicato alla serie, l’attrice non volle prendervi parte. Per questa ragione, la pellicola non fu mai girata. Tra le reali ragioni per le quali Samantha Jones non sarà la Cattrall, persiste l’esigenza dell’attrice di voler andare avanti con un capitolo della sua vita terminato e che ritiene oramai chiuso. Inoltre, da alcuni messaggi su Twitter di qualche anno fa, è stato possibile captare la risonanza di un possibile astio irrisolto tra lei e la Parker nelle parole della stessa Cattrall.

Sex and the City: Sarah Jessica Parker ha sempre nutrito il desiderio di riportare in vita la storica serie

Sarah Jessica Parker, al contrario, ha sempre nutrito il desiderio di riportare in vita la storica serie ( una delle più amate dall’universo femminile) e, alla fine, questo sogno ( da parte di moltissimi) è diventato realtà. Non resta che rassegnarsi all’idea di non rivedere più la nota Samantha Jones e i suoi sketch esilaranti e super divertenti. Di una delle più iconiche e rappresentative, nonché di una delle più folli e ribelli del gruppo. Una cosa è certa: si sentirà immancabilmente la sua assenza.