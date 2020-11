I jeans cropped tornano prepotentemente di moda e di tendenza. Come si riconoscono dagli altri modelli di jeans? Sembrerebbe che questo modello, chiamato appunto cropped (tagliato), sia particolarmente adatto ad essere realizzato in qualunque tipologia di Denim. Le caratteristiche peculiari di questo modello sono: avere la vita alta, fasciare strettamente i fianchi per poi scendere abbastanza morbidi sulle cosce. Sono generalmente dritti fino all’orlo inferiore, che può essere scampanato, o meglio, presentare un risvolto più o meno alto in un denim di colore differente.

La moda dei jeans cropped: una tendenza particolarmente amata da Sarah Jessica Parker

Sarah Jessica Parker, icona della popolarissima serie tv e cinematografica Sex And The City, ama da sempre i jeans cropped (con o senza risvolto) che slanciano incredibilmente la silhouette e lasciano in mostra caviglie e scarpe. L’attrice, amante da sempre di moda e soprattutto scarpe, come si suol dire “una shoes addicted” per eccellenza; infatti, è una grande fan del denim, che è solita vestire con grande disinvoltura tutti i giorni e in varie occasioni in giro per New York. Un dettaglio che non passa di certo inosservato sono le caviglie scoperte. Questo piccolo particolare è utilissimo e fondamentale per le ragazze basse e minute (la Parker è circa 160 cm) per sembrare altresì più alte e slanciate. Valorizzando al massimo la propria figura.

Perfetti con qualsiasi tipo di scarpe

I jeans cropped sono perfetti in qualsiasi occasione e per questo risultano molto versatili e di tendenza. Si possono utilizzare abbinati a décolleté con il tacco, perfette per i look da giorno e per quelli da sera, o di un paio di mary jane per far brillare il tutto. Per un mood più basic/causual, invece, meglio preferire ankle boots o francesine stringate oppure delle semplici sneakers. Questo modello di denim non sta benissimo a donne con il fisico a mela che tendono ad avere una figura piuttosto compatta. Invece, per chi ha una fisicità come Sarah Jessica Parker, cioè con un fisico longilineo e minuto. Per questa body shape sono perfetti. E si possono abbinare a ballerine, sandali bassi o sneakers in tessuto leggero.

I jeans cropped slanciano la figura: ma non per tutte le tipologie di body shape

Per tutte quelle donne che hanno bisogno di slanciare la propria silhouette (e di acquistare importanti centimetri d’altezza) non può e non deve assolutamente rinunciare ai tacchi. Perfetti i sandali con tacco 8 o, in contesti più glamour. Per quanto riguarda gli abbinamenti i preferiti da abbinare a questo modello di denim sono: top, camicie e bluse. In base al contesto. Dettaglio fondamentale e da non sottovalutare assolutamente è scegliere modelli che finiscano sotto il sedere se si hanno fianchi piuttosto larghi o modelli aderenti se si ha un fisico sottile o meglio, a clessidra.