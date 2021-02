Serie tv sul lusso: ecco quali sono quelle più apprezzate

Le serie tv non rappresentano unicamente un passatempo, ma stanno diventando uno strumento in grado di condizionare notevolmente anche il modo di comportarsi e rapportarsi nella società, come ben spiegato all’interno di un articolo che è stato pubblicato sul blog del casinò online di Betway.

Su L’insider, infatti, è stato messo perfettamente in evidenza come il 2020 ha cambiato le abitudini di tante persone. La pandemia, portando le persone a rimanere sempre di più entro le mura domestiche, non ha fatto altro che far emergere sempre di più il fenomeno dello streaming multimediale. Tutti gli studi effettuati hanno svelato come il tempo d’uso dello streaming si sia alzato addirittura del 63% in confronto a quanto è successo nel 2019. E l’impatto sulla società è abbastanza facile da intuire.

Le serie tv per ricchi più famose

Di serie tv, come abbiamo detto, ce ne sono un’infinità e, tra queste, è innegabile sottolineare come ce ne siano diverse che sono state realizzate all’interno di contesti e ambienti particolarmente lussuosi e ricchi, in cui i vari personaggi principali non fanno altro che esibire auto di lusso, così come ville da mille e una favola.

Gossip Girl

Una delle serie tv che più si riferiscono al lusso è chiaramente Gossip Girl. Si tratta, come in tanti ben sanno, di una serie tv che è stata trasmessa tra il 2007 e il 2012 da parte del network The CW, mentre sulle televisioni italiane si può notare ancora oggi sulle reti Mediaset.

SI tratta di una serie che va a spiegare quelle che sono state le avventure di ragazzi che fanno parte dell’alta borghesia di New York, dovendo affrontare problematiche e complicazioni legate unicamente al loro mondo, in cui il lusso sfrenato e il gossip la fanno sempre da padroni. Tra i personaggi che hanno scritto la storia troviamo Blake Lively, Chace Crawford, Penn Badgley e Leighton Meester, senza dimenticare Jessica Szohr, Ed Westwic e Taylor Momsen giusto per citarne alcuni.

The O.C.

Ecco un’altra serie tv in cui la ricchezza e lo sfarzo sono andati alla grande. The O.C. è una serie tv che è andata alla grande sulle tv americane a partire dal 2003 fino al 2007. In Italia, invece, la distribuzione di questa serie tv è stata curata da parte di Mediaset e ha ottenuto altrettanto successo.

Una narrazione che vede come protagonista Ryan, un ragazzo a cui cambia la vita dopo l’adozione da parte di una famiglia estremamente ricca che vive proprio a Orange County, in California. In questo ambiente, Ryan fa una gran fatica a instaurare dei rapporti con una società dominata dalla gente ricca, molto diffidente e sempre vestita di tutto punto. Fortunatamente il fratellastro Seth e una bellissima ragazza come Marissa gli daranno una mano nel farsi strada a Orange County.

Royal Pains

Si tratta di una serie tv a stelle e strisce, che venne trasmessa nel periodo che va dal 2009 fino al 2016. L’attore Mark Feuerstein veste i panni di un medico di New York, che interviene solo ed esclusivamente nel caso in cui abbiano bisogno delle persone molto ricche, svolgendo i compiti del medico a domicilio.

The Crown

Ecco un’altra serie tv che ha letteralmente spopolato, influenzando anche le ricerche su Google degli utenti che l’hanno vista. Chi avrebbe potuto essere la protagonista se non la regina Elisabetta II. In questa serie tv vengono svelate tutte le avventure che sono correlate alla corona più celebre in tutto il pianeta. Questa serie tv è stata trasmessa sulla piattaforma di Netflix e ha rivelato intrighi, problemi, difficoltà, il tutto all’interno di un casato reale.