Serena Williams mamma anche sul campo da tennis. Un’immagine postata sul suo profilo Instagram e divenuta in brevissimo tempo virale. Sua figlia Olimpia, di appena tre anni, ma con un seguito di già quasi 600mila follower su Instagram, è stata ripresa mentre si allenava con la mamma. Il primo doppio è servito già in tenera età. Stesso completino viola, probabilmente, stesso talento innato. Se il sangue non mente, la piccola Olimpia; possiederà delle ottime basi naturali come potenziale tennista talentuosa.

Serena Williams mamma dolcissima con sua figlia Olimpia

La piccola all’anagrafe Alexis Olympia Ohanian, sembra gradire molto il fatto di allenarsi insieme a mamma Serena Williams, talento incontrastato e cristallino del tennis femminile contemporaneo. I suoi 600mila follower sui social; uniti ai 12,4 milioni di Serena, sono in totale 13 milioni di persone/follower che hanno assistito ad una delle foto più amorevoli e commuoventi del mondo dello sport e del web. Il primo doppio mamma-figlia. Le foto, di rara bellezza; vede le due “protagoniste del campo” vestite nello stesso modo e dello stesso colore (viola). La foto, ovviamente, è diventata subito virale.

Serena aspetta di ricominciare a giocare mentre la piccola prende confidenza con la racchetta

Serena aspetta di ricominciare a giocare, mentre nel frattempo, la piccola Olimpia inizia a prendere confidenza con la sua racchetta, sotto la guida esperta della mamma. Olimpia sembra carica e determinata. Da 20 anni Serena Williams è protagonista della scena del tennis internazionale. Seguire le sue orme non sarà facile, ma la genetica è a favore della piccola.

Molti personaggi famosi hanno commentato la foto postata da Serena Williams

Zia Venus (sorella di Serena Williams), in primis, ha commentato la foto con un: «Vi adoro troppo». Repentino anche il commento di Alexis Ohanian, papà e marito: «Six pack baby stroooooong», riferendosi agli straordinari addominali della bambina già in mostra nell’immagine. Il fisico da atleta è già presente.

Serena Williams tornerà in campo per gli Us Open

Serena, dopo il lockdown, tornerà in campo direttamente negli Us Open, che si giocheranno a fine agosto a porte chiuse. La voglia di trionfare sempre è tanta: «Non vedo l’ora di tornare a New York: sento che la USTA (la Federazione tennistica americana, ndr) farà davvero un ottimo lavoro per garantire che tutto sia fantastico e perfetto, e che tutti siano al sicuro». In attesa del prossimo match, Serena Williams, allena la figlia da brava mamma.