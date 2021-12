Scommesse live in un click: la nuova frontiera del gioco

Puntare su una partita prima che questa sia iniziata, come gli appassionati del Totocalcio sanno bene, porta spesso ad amare sorprese quando la squadra che si dava per vincente viene inaspettatamente sopraffatta dagli avversari. D’altronde compilare una schedina anticipatamente permette solo di fare previsioni in base a dati passati, conoscenza dei giocatori e intuito, invece che basarsi su ciò che sta avvenendo in campo in quel preciso momento. L’infortunio inatteso, il cartellino rosso, il rigore o semplicemente la giornata sbagliata possono sempre capitare e non c’è modo di saperlo finché la competizione non è iniziata. Chi rinuncia alla ricevitoria e sceglie invece 22Bet Login e Gioca potrà ovviare a questa mancanza e aumentare le proprie probabilità di vittoria.

Chiamata oggi con il nome tecnologico di scommesse live, questa tipologia di puntate non è in realtà una conseguenza del digitale, ma una modalità che è sempre esistita. Chi ha frequentato gli ippodromi avrà visto spesso il banco degli allibratori con code di spettatori anche nel corso di una gara. Si trattava infatti di persone che avevano deciso di puntare su un cavallo dopo averlo già visto in azione. La tecnologia degli ultimi anni non ha fatto altro che digitalizzare questa modalità, permettendo agli utenti di piazzare scommesse live direttamente dal proprio smartphone e su qualsiasi partita si stia svolgendo in quel momento.

Essere interconnessi grazie alla rete permette agli allibratori di calcolare quote su una competizione in una certa parte del mondo e metterla a disposizione di decine di milioni di scommettitori in tutto il mondo. Il processo di compilazione di una schedina elettronica è veloce come la luce e permette agli utenti di non perdere che un paio di secondi dell’evento sportivo che stanno seguendo. Il formato digitale non riduce solo i tempi al minimo, ma anche lo spazio: da un salotto di Oslo è possibile, infatti, scommettere e vincere sull’esito di una gara di ciclismo che si sta svolgendo in Argentina.

Un altro sviluppo interessante degli ultimi anni, grazie alla diffusione capillare di tablet e smartphone, è la creazione di app parallele alle piattaforme per il gioco online. I vantaggi offerti non si limitano alla maggiore velocità ottenuta bypassando i browser mobili, ma permettono di risparmiare tempo prezioso: la chiave per piazzare scommesse vincenti. Molte app hanno infatti una funzione di streaming integrato che trasmette le partite e tutte inviano notifiche per informare gli utenti degli esiti parziali o finali.