L’attrice 33enne star di “Avengers: Infinity War” Scarlett Johansson è stata incoronata da Forbes attrice più pagata del 2018. Rispetto al 2017, negli ultimi 4 anni la diva di Hollywood ha quadruplicato i suoi introiti e ha sbaragliato tutte guadagnando 40,5 milioni di dollari. Scendendo nel particolare, è stato grazie al suo ruolo di Vedova Nera in “Avengers: Infinity War”, che poi ha avviato l’ascesa. Indubbiamente il colosso campione d’incassi della stagione.

Scarlett Johansson è incinta. Radiosa aspetta il primo figlio dal terzo marito, Colin Jost

A seguire nella classifica un altro nome importante, quello della bellissima e bravissima Angelina Jolie, seconda con 28 milioni, e Jennifer Aniston terza con 19,5 milioni di dollari. La regina di incassi Scarlett Johansson ha poi da lì avuto una netta ascesa con il fortunato ruolo della Vedova Nera in “Avengers 4”, anche nelle vendite nel 2019. Oggi diverse fonti hanno confermato una Page Six che la cicogna è davvero in arrivo: “Scarlett e Colin sono elettrizzati. Non manca molto alla nascita del loro primo figlio”. Un’altro insider ha rivelato che Scarlett sta vivendo la gravidanza “con grande tranquillità e vuole sopportare un basso profilo”. Come rivela Page Six, l’attrice trentaseienne aspetta il primo figlio da Colin Jost, il comico trentanovenne a cui è legata dal 2017 e che ha sposato nell’ottobre 2020 con una cerimonia molto intima a New York. La voce che l’attrice aspettasse un bebè girava da giugno, quando tutti avevano notato la sua assenza agli eventi di lancio di Black Widow, di cui lei è ambasciatrice.

Così come si legge su Wikipedia, Scarlett Johansson possiede doppia cittadinanza grazie al padre danese. Scarlett nasce a New York il 22 novembre 1984, figlia di Karsten Johansson. Papà un architetto di origini danesi, e mamma Melanie Sloan, una produttrice e attrice statunitense nata nel Bronx da famiglia di origini ebraiche e polacche. Suo nonno paterno era lo storico d’arte, regista e sceneggiatore Ejner Johansson. Ha una sorella e un fratello maggiore, Vanessa e Adrian e un gemello, Hunter, mentre dal primo matrimonio del padre ha un fratellastro, Christian. I suoi genitori si separarono quando aveva 13 anni, e successivamente la madre Melanie ha adottato una bambina etiope. Insomma, una famiglia allargata il cui modello vuole ricalcare anche la stessa Scarlett.