San Valentino può essere un buon pretesto per partire per un weekend romantico o in capitali europee fino alle mete più esotiche, ma anche il giorno perfetto per una cena a lume di candela con sorpresa finale. Ecco alcuni consigli per idee regalo last minute sia per lei che per lui.

Lei

Arriva il periodo più romantico dell’anno e anche per il 2020 i gioielli si confermano quelli più in voga tra i regali di San Valentino. Gioielli firmati e da capogiro (come i capolavori di alta gioielleria), anelli preziosi, piccoli charms o bijoux romantici per una dichiarazione d’amore con i fiocchi. Per esempio: una collana floreale con cristalli bianchi e rossi e brillanti pavé, firmata Atelier Swarovski oppure il classico anello LOVE di Cartier di oro rosa e diamanti

Per chi invece preferisce allontanarsi dalla classica dichiarazione, l’idee perfetta è un giorno in Spa per esempio: romanticismo fa rima con benessere alla NUN Spa Museum, fiore all’occhiello del prestigioso NUN Assisi Relais & Spa Museum, esclusivo 5 stelle, a due passi dal centro storico di Assisi, ricavato all’interno dell’antico monastero benedettino di Santa Caterina.

Ultimo ma non meno importante, l’intimo regalato a San Valentino, che acquisisce, infatti, anche un’importante valenza simbolica. Pizzo, seta e tulle. Pensate ai tessuti piacevoli al tatto, quelli che vi farebbe piacere accarezzare.

Lui

Se il vostro lui è amante della tecnologia, i regali perfetti per San Valentino 2020 sono: Pixel Love Box renderà i vostri messaggi d’amore speciali. La scatoletta di legno, con un cuore rosso in stile pixel su un lato, si collega allo smartphone, pronta ad illuminarsi all’arrivo di un messaggio dal partener oppure Alexa, l’assistente personale che sfrutta l’intelligenza artificiale, realizzato dall’azienda di Jeff Bezos e basato su Amazon Echo, si adatta alle più svariate esigenze.

Se il vostro lui è un tipo avventuroso allora un weekend fuori sarebbe l’ideale. Quale città migliore di Verona, la patria di Romeo e Giulietta, perfetta per regalarsi qualche giorno all’insegna del romanticismo in occasione del 14 febbraio. La città, infatti, festeggia San Valentino in Piazza Brà con uno speciale evento: il San Valentino Verona in Love Festival.