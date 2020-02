“Love is in the air”

Starbucks propone una nuova gamma di tazze e bicchieri per San Valentino 2020. Il prezzo va da un minimo di $ 2 a un massimo di $ 19,95. La merce è in vendita dal 17 gennaio al 14 febbraio 2020 (fino ad esaurimento scorte), nei negozi Starbucks di tutto il mondo.

Nuova collezione

Per le tazze calde, l’opzione più è la tazza riutilizzabile Pink Heart Cluster Cup, un’altra soluzione a potrebbe essere la tazza di vetro con coriandoli cuore rosa, con una caramella rosa che le fa da maniglia. Ma anche il bicchiere di plastica con grappoli a cuore rosa. Ultimo ma non meno importante, l’azienda sta vendendo una borraccia termica di grandi dimensioni Pink Hearts, per mantenere qualcosa di caldo e carino fra le mani. Insomma, una collezione che ci farà davvero perdere la testa.

Italia

Ricordiamo che Starbucks è arrivato anche in Italia con il suo primo roastery in Piazza Cordusio 3 a Milano, a pochi passi da Duomo. Per questi nuovi gadget per San Valentino di Starbucks, il rosa copre ogni cosa. Le fantasie ritraggono unicorni, arcobaleni, ciliegie e naturalmente cuoricini. E lo stesso fanno dei bigliettini a forma di cuore che potete trovare insieme alle succitate tazze, borracce e bicchieri nel catalogo ufficiale. Allora cosa stiamo aspettando? è arrivato il momento di acquistare un pezzo di questa fantastica collezione.