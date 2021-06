Accadrà a luglio, la favolosa Venezia si prepara a fare da sfondo ad importanti passerelle haute couture. Saint Laurent ricomincerà a sfilate dal vivo impostando il suo défilé in collaborazione con Doug Aitken. Aitken è il vincitore del Premio Internazionale alla Biennale di Venezia nel 1999, grazie alla sua video installazione ‘Electric Earth’.

Venezia, la haute couture quest’anno va in gondola: da Saint Laurent a Valentino

L’artista svilupperà un concept tutto particolare per il marchio del gruppo Kering che, a causa dell’emergenza sanitaria, ha svelato le recenti collezioni in una maniera insolita. Le collezioni prêt-à-porter primavera/estate 2021 e autunno/inverno 2021-22 sono state presentate con due video digitali ambientati in location scenografiche. Saint Laurent non ha fatto chiarezza su alcun dettaglio in merito all’evento, ma si prevede potrebbe trattarsi di un défilé maschile. Non solo Saint Laurent, anche Valentino presenterà la collezione haute couture autunno/inverno 2021-22 a Venezia. Salva la data: 15 luglio. “L’attuale modalità ‘viaggia con la fantasia’ in cui ci troviamo mi ha spinto sognare più in grande.

La mia prossima collezione Couture s’intitolerà Valentino Des Ateliers e l’approccio generale a questo progetto ha molto a che fare con il nome stesso. Venezia è la cornice perfetta della collezione Valentino Des Ateliers”, ha spiegato in una nota il direttore creativo di Valentino, Pierpaolo Piccioli. L’evento sarà trasmesso in live streaming sulla piattaforma della Federation de la Haute Couture et de la Mode oltre ai canali digitali. Un selezionato numero di ospiti sarà invitato a Venezia. A precedere Saint Laurent e Valentino ci ha pensato l’americano Rick Owens che ha allestito le ultime tre sfilate, di cui due da gennaio 2021 a oggi, in diverse location della città dove ha soggiornato di frequente negli ultimi 10 anni.