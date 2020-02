Non c’é pace in casa Windsor. Dopo il clamoroso “divorzio” dalla famiglia reale, non si sarebbero ancora conclusi i perfidi piani messi in moto da Meghan Markle, o almeno cosí si dice. Secondo quanto rivelato dall’esperta di Corte del Globe, Wayne Dupree, Meghan avrebbe in mente anche una separazione definitiva, da Harry. Nessuna pietà per la Regina Elisabetta che già ha dovuto accettare l’impensabile l’affronto compito dalla coppia, il già ribattezzato “Megxit”.

Meghan Markle sta progettando il divorzio da Harry

Secondo l’esperta Wayne Dupree, Meghan ha già realizzato parte del suo piano definitivo. «Meghan divorzierà da Harry entro 5 anni. O forse 3», ha affermato la giornalista in una intervista. In effetti, già mesi fa circolavano voci di un possibile divorzio tra i Duchi del Sussex, una separazione di cui persino la Regina Elisabetta sarebbe stata favorevole. La giornalista prosegue: «Harry desidera una vita tranquilla, lontana dai riflettori, ma non è quello che vuole sua moglie. Meghan sente il richiamo di Hollywood e dei milioni che possono arrivarle». A sparare su Meghan c’è anche la sorella, Samantha Markle. Samantha ha rivelato che l’ex attrice «ha attraversato la Famiglia Reale come un tornado, senza rispetto», trascinando dietro anche il marito. Ha poi concluso con «I suoi obiettivi sono fama e fortuna. È Hollywood».

Come vivranno Meghan Markle e Harry?

Harry e Meghan hanno annunciato di voler rinunciare al Sovereign Grant pagato dai contribuenti e diventare economicamente indipendenti. Indipendenti non tanto forse, considerando che il principe Harry percepisce dalle tasse del Ducato di Cornovaglia, circa 3 milioni di euro all’anno. Nel caso non bastassero a mantenere tutto il loro staff, ricordiamo che Harry ha ricevuto circa 20 milioni di sterline come eredità alla morte di Lady Diana. Si parla di “indipendenza economica” nel momento in cui i Duchi di Sussex promuoveranno il loro marchio e fondazione, svelata a breve sul loro sito Sussex Royal. In poche parole gadget e souvenir legati al loro nome. C’è un precedente però: Sophie Wessex, moglie del quartogenito della regina, dopo il matrimonio aveva vinse un contratto milionario per la sua società di pubbliche relazioni. L’onta di sdegno infuocò il Regno Unito, cosí Sophie Wessex fu costretta a chiudere in fretta e furia la sua società.