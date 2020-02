Il quotidiano britannico The Guardian ha stilato la classifica dei 10 quartieri più cool d’Europa. l’Italia non poteva certamente essere esentata da questa top 10. Non Milano, non Firenze e nemmeno Venezia, il quartiere prescelto dal The Guardian è il quartiere di Ostiense. “Proprio sul fiume Tevere —riporta The Guardian— un tempo era il sito di una centrale elettrica, un porto fluviale irrequieto, il cui scheletro si profila ancora. Prende il nome da Via Ostiensis, una strada arteriosa che anticamente correva dal mercato del bestiame della città alla città portuale di Ostia. Oggi Ostiense si è scrollato di dosso il suo passato industriale per diventare un bastione di nuovi ristoranti, street art e bar. Figurano diversi Campus, vi è una grande popolazione studentesca, ma anche una folla internazionale, attratta da affitti ragionevoli e da un collegamento diretto della metropolitana con il centro città. Vieni qui per mangiare sontuosamente e ammirare siti storici lontani dalle masse.”

Cosa visitare nel quartiere di Ostiense

The Guardian prosegue indicando una serie di attrattive da visitare con cui deliziarsi nel quartiere di Ostiense. “Una delle quattro basiliche principali della città, Outside the Walls di St Paul in Piazzale San Paolo 1 gode di un flusso tranquillo di visitatori, molto diverso dalla sua controparte più famosa, quella di San Pietro. Mentre subì un incendio nel 19° secolo e subì lunghe riparazioni, i suoi antichi mosaici e il chiostro del 13° secolo furono risparmiati. Quest’ultimo funge da luogo incantevole per rilassarsi dopo una giornata di visite turistiche. Più in basso via Ostiense si trova il Centrale Montemartini, probabilmente il museo più sottovalutato di Roma. Originariamente una centrale elettrica, lo spazio è stato abbandonato fino al 2005, quando è stato scelto per ospitare opere d’arte dai sovraffollati Musei Capitolini. Cerca la sua giustapposizione deliziosamente stonante di delicate statue classiche e motori diesel e turbine in disuso.”

“Dirigiti a nord verso Trastevere e il centro città (tenendo d’occhio la vivace arte di strada) e dai un’occhiata al cimitero non cattolico, l’ultima dimora dei poeti romantici e degli ex residenti di Roma John Keats e Percy Bysshe Shelley (Via Caio Cestio 12). L’antica piramide di Caio Cestio, costruita verso il 12 a.C., sorveglia il cimitero. I visitatori sono ammessi all’interno della piramide in una visita guidata il terzo e il quarto sabato e domenica di ogni mese (ingresso su Via Raffaele Persichetti). I negozi non sono il punto di forza di Ostiense, ma formaggio, olio d’oliva, pasta, vino e altri souvenir commestibili possono essere acquistati dal megastore gastronomico Eataly, sul lato sud della stazione ferroviaria di Ostiense. Oltre alla basilica, il negozio a zero rifiuti Negozio Leggero vende di tutto, dai prodotti di bellezza al cioccolato alle spezie, tutto senza imballaggio (Via Chiabrera 80).”

Dove mangiare

Trattandosi del nostro Bel Paese, non poteva certo mancare l’elenco dei posti caratteristici in cui mangiare. Come sui luoghi da visitare, anche su questa lista The Guardian ha le idee ben chiare sul quartiere di Ostiense. “La gente del posto affolla il ristorante e il micro-panificio Marigold (Via Giovanni da Empoli 37), gestito da Sophie, che viene dalla Danimarca, e dal suo partner calabrese Domenico, per la sua atmosfera accogliente e piatti casalinghi. Invece della tradizionale colazione italiana a base di caffè e cornetto (cornetto), servono piatti come uova alla benedict, frittelle o soffici omelette al formaggio. A pranzo e cena ci saranno pasta fatta a mano e molti piatti ricchi di verdure. Attirato dalla critica, la Trattoria Pennestri (Via Giovanni da Empoli 5) flirta con cucina tradizionale romana e gourmet.”

“Tuck in un piatto lucido di carbonara, o condimento come polpo arrosto con peperoni, menta e yogurt; e maialino da latte con funghi porcini e mirto. Titani della cucina romana, trippa, cacio e pepe e baccalà ancorano la cucina dell’Osteria Fratelli Mori vicino al cimitero (Via dei Conciatori 10). È anche uno dei rari ristoranti di Roma che può facilmente ospitare un gruppo numeroso. Una volta che il sole tramonta, vai al Caffè Letterario (Via Ostiense 95), un caffè, una libreria e uno spazio culturale che si illumina come un cocktail bar. Nella stagione calda, sorseggiate un bicchiere di rosso sulla terrazza del T-Bar (Via Ostiense 182). O nel cortile Instagrammable di Porto Fluviale (Via del Porto Fluviale 22). Per i buongustai della notte, i panini dolci tempestati di gocce di cioccolato de Il Pangocciolaio (Via dei Magazzini Generali 15) sono davvero da provare.”