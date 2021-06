Roberto Mancini è stato tra gli anni ’80 e ’90 un fuoriclasse del calcio e oggi sogna di entrare nel Gotha dei grandi c.t. della Nazionale. Il Marchigiano è anche conosciuto in tutto il mondo per il suo stile ed eleganza e per una spiccata passione per il cachemire. Andiamo a scoprire qualcosa in più su di lui.

Roberto Mancini e le sue passioni

Roberto Mancini, classe ’64 è stato uno dei maggiori calciatori di punta del panorama calcistico Italiano per poi diventare un grandissimo allenatore. Ora ambisce ad entrare nel Gotha dei grandi c.t. della Nazionale. Nel mondo è anche conosciuto per la sua sobria eleganza e un grande senso della bellezza. Tanto è che fuori dal campo Mancini dipingeva anche quadri che oggi conquistano anche le generazioni che all’epoca non erano ancora venute al mondo.