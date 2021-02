Ormai è storia nota: ciò che Rihanna tocca si trasforma in oro. Nel 2019, la rivista economica statunitense “Forbes” l’ha nominata cantante più ricca del mondo. Il suo reddito annuo parlava chiaro, 600 milioni di dollari USA (circa 495 milioni di euro). Ma il 2021 per la cantante più stilosa che ci sia è ancora più golden.

Rihanna è la Re Mida dell’intimo: la sua linea Savage X Fenty vale oro

Il valore della linea di lingerie di Rihanna, “Savage X Fenty”, è attualmente stimato attorno a un miliardo di dollari (circa 825 milioni di euro). Ma non è finita qui, perché il colosso del private equity L Catterton ha fornito alla linea di lingerie un capitale aggiuntivo di 115 milioni di dollari (circa 95 milioni di euro). In qualità di società di private equity, L Catterton ha investito nella società traendone vantaggio dai profitti. Anche la casa di moda di lusso francese LVMH (Moët Hennessy – Louis Vuitton SE) ha una partecipazione in L Catterton. Insomma, soldi, soldi e ancora soldi per Rihanna. Anche se è saltato fuori un aspetto negativo, ossia il fattore pandemia Covid, che per il momento sta mettendo fine all’espansione che sia era pianificata. Infatti il marchio “Fenty” sarà sospeso “fino a quando non sorgeranno condizioni migliori”, ha affermato la società madre LVMH.

Ma questo non significa che tutte le luci si spegneranno pian piano: prima di tutto, il programma sarà quello di concentrarsi sulla linea di cosmetici e intimo di Rihanna. La decisione è stata presa congiuntamente da Rihanna e LVMH. I donatori sembrano essere sicuri della loro causa. Dopo tutto, “Savage X Fenty” lo scorso anno ha registrato una crescita delle vendite di oltre il 200%. E secondo la media company “CultureBanx”, la linea potrebbe diventare leader del mercato globale nel settore della lingerie per donna entro il 2025. Rihanna è una vera forza della natura, che si tratti di musica o di mutande!