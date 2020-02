Lavoro, lavoro, lavoro, lavoro! Rihanna, su Instagram @badgalriri, è una stakanovista e il suo impegno sta sicuramente dando i propri frutti! La cantante e stilista 31enne ha avuto un confronto con E!, fornendo tutte le notizie sulla festa che celebra la sua nuova collezione Fenty 2-20 e il nuovo negozio pop-up a Bergdorf Goodman a New York City. Tutto ciò avvenuto durante la settimana della moda di New York.

La cantante indossa i suoi completi intimi ultra sexy ed è irresistibile. Prima con un look “total lilla”, capelli a caschetto compresi, poi in bianco coi bigodini in testa… Scatti ad alto tasso di sensualità in cui la star di Barbados sfoggia le sue forme curvy e sensuali, all’insegna della self confidence e dell’inclusività, che è poi il leit motiv del suo marchio di intimo Savage x Fenty.

«Solo per immaginare che il primo pezzo di lusso di qualcuno sarà firmato Fenty e proveniente da questo negozio di Bergdorf, mi fa sentire il cuore pieno perché mi ricordo andavo nei negozi e pensavo “OK, un giorno sarò in grado di permettermi quello”», ha detto Rihanna. «E far vivere il mio marchio in questo spazio, così alto come qualità e lusso, è speciale. Mi sto ancora pizzicando per sentire se sono sveglia.»

La libertà è il concetto alla base della campagna per la nuova linea di moda di Rihanna.

«La libertà’ è la comodità di un pezzo di adattarsi ad essere chi sei al mille per cento», ha detto a E!. «Perché suppongo che ci sia un sacco di disagio in base alle barriere che la società ti pone. Quello che ti dicono che dovrebbe essere, non dovrebbe essere così, tu dovresti essere, parlare, vestirti e stare bene con qualunque cosa ti faccia stare bene. Questa per me è la massima libertà».

«Per quanto riguarda la festa più romantica del mondo, San Valentino, vendiamo un sacco di biancheria per quel giorno», ha detto. «Prima pensavo a come festeggiarlo. Adesso questo giorno è solo un altro giorno lavorativo». Dopo aver rilasciato queste dichiarazioni, un mese dopo E! ha spifferato la notizia che lei e l’uomo d’affari saudita Hassan Jameel si fossero lasciati dopo tre anni insieme.