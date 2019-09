Rihanna come scarface in completo giacca e pantaloni gessato

Sbatti le tue ciglia ed immagina un bel viaggio, ma non il tuo, bensì quello di Rihanna alla Parigi Fashion Week. Poi sbattile di nuovo e vedrai Rihanna immediatamente tornata al lavoro a New York. La musicista trasformata in magnate si è fatta strada attraverso JFK indossando un completo firmato Fenty. Il marchio ideato dalla cantante, dapprima come etichetta di make up ed in seguito come firma di abbigliamento e pelletteria. Se scrivo “magnate” c’è un motivo.

La cantante in versione lavoratrice compensa con dei tacchi blu la sua separazione dalle maxi zeppe con cui siamo abituati a vederla. Un’altra nuova modifica è il marsupio Balenciaga con cui raramente viene vista senza oggigiorno. L’accessorio è del marchio Kering Balenciaga, il conglomerato rivale di LVMH, che sostiene il marchio Fenty. La fodera arancione infuocato della sua sartoria ha portato un tocco di colore all’ensemble, e la sua nuova frangia appuntita che sfiora le ciglia ha portato un altro punto di interesse che ha spinto i suoi fan a scatenarsi. Il vorticoso viaggio di Rihanna a Parigi l’ha vista fare una sosta all’ultima effimera boutique di Fenty. Ospitata nelle Galeries Lafayette, prima di organizzare una festa nel quartiere.

Le uniche immagini che sono emerse durante l’evento privato sono state della designer che indossava una tutina di jeans scuro. E gli ospiti, tra cui A $ AP Rocky e le sorelle Hadid, che stavano facendo il proprio ingresso. L’umore era decisamente modesto dopo che lo show Savage X Fenty di Rihanna ha attirato i riflettori durante la settimana della moda di New York. La collezione di lingerie Autunno / Inverno 2019 ha debuttato durante la stravaganza teatrale al Barclays Center di Brooklyn, dopo essere caduta direttamente su Fenty.com. Il cast di modelle e ballerine che ha partecipato allo spettacolo ha continuato a fare clamore condividendo i look. Rihanna potrebbe essere tornata a Manhattan, ma la sua famiglia Fenty è DECISAMENTE ovunque.