Rihanna e A$AP Rocky sono fidanzati? La conferma arriva proprio dall’autorevole testata People che cita una fonte super ufficiosa anonima vicina alla coppia. Rihanna e A$AP Rocky, amici da diverso tempo, si starebbero frequentando dal gennaio scorso. La cantante di Barbados e il rapper statunitense sono stati avvistati durante il weekend a cena insieme con altri amici. La serata è stata trascorsa piacevolmente al Beatrice Inn di New York. Nelle ore successive, invece, una fonte anonima molto vicina alla coppia ha ribadito sulle pagine di People che Rihanna e A$AP Rocky stanno veramente uscendo insieme.

Rihanna e A$AP Rocky fidanzati? “L’amicizia si è trasformata in amore”

La conferma è arrivata proprio dalla testata autorevole People, che ha confermato una fonte vicina alla cantante. Tutto nasce da un articolo di Page Six dove si raccontava che i due, entrambi 32enni, erano usciti a cena insieme con un gruppo di amici. La lunga amicizia durata per anni e l’unione professionale tra Rihanna e il rapper si sarebbero trasformati in amore.

Lei in passato è stata legata a Chris Brown ( che denunciò per maltrattamenti e violenze salvo poi ritrarre le accuse) e Drake (un tira e molla durato per anni). Liaison con con il calciatore francese Karim Benzema e il pilota automobilistico Lewis Hamilton. A$AP Rocky, dal canto suo, è stato fidanzato con Iggy Azalea e Kendall Jenner. Durante il mese di gennaio 2020 lei aveva chiuso la relazione durata tre anni con l’imprenditore saudita Hassan Jameel. Da quel momento, le occasioni per incontrare A$AP Rocky, non sono di certo mancate.

Il gossip di tutto il mondo impazza sul web

Rihanna e A$AP Rocky, inseparabili, hanno partecipato a numerose interviste promozionali ed eventi mondani apparendo sempre insieme e molto uniti e complici. I due si conoscono dal 2013, quando lui aprì i concerti del Diamonds World Tour di Rihanna e da quel momento sono sempre rimasti legati. Tanto che il 2 dicembre 2019, si sono presentati insieme sul red carpet dei Fashion Awards 2019 di Londra. Il rapper statunitense, inoltre, è stato scelto come testimonial della campagna dello scorso luglio di Fenty Skin, la linea skincare di Rihanna. Le due star internazionali hanno preso parte ad interviste congiunte con Vogue e GQ per la promozione, manifestando una notevole complicità e armonia mai vista prima: “Penso che la parte più difficile del lavorare con te sia stato cercare di non scherzare e ridere tutto il tempo”.