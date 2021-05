Rihanna e A$AP Rocky stanno insieme: dopo molte voci, il rapper americano conferma in un’intervista con GQ che sta uscendo con la pop star e l’ha chiamata “l’amore della mia vita“. Durante l’articolo A$AP racconta la storia con RiRi e alcune sue battaglie personali.

A$AP Rocky su Rihanna: «She’s The One»

L’intervista di GQ intitolata A$AP Rocky Is the Prettiest Man Alive ripercorre la prigionia di un mese del rapper in Svezia con l’accusa di aggressione derivante da una rissa di strada del 2019 e la strana scia #FreeRocky lanciata dall’ex presidente Trump. Il rapper è stato infine rilasciato dopo essere stato giudicato colpevole in un processo di tre giorni con una condanna su condizionale senza ulteriore reclusione. Ma la notizia della sua storia d’amore con Rihanna arriva diversi paragrafi dopo. Chiamando RiRi “amore della mia vita” e “la mia signora”, Rocky era entusiasta di dare la notizia. I rumor sulla coppia iniziano nel 2013, quando il rapper apre il tour mondiale di Rihanna.

GQ chiede ad A$AP Rocky come ci si sente a confessare finalmente di avere una relazione e lui confessa: «Molto meglio. Si molto meglio quando hai La Relazione della tua vita. Lei vale più di qualunque altra donna. Penso che quando lo sai, lo sai. She’s The One».

Rihanna e A$AP Rocky stanno insieme

La coppia è stata fotografata a casa di Rihanna, alle Barbados a Natale. Il padre di Rocky è emigrato negli Stati Uniti dalle Barbados. Il rapper con confessa a GQ che visitare l’isola era come «un ritorno a casa … Era pazzesco. Ho sempre immaginato cosa fosse. sarebbe come per mio padre, prima che venisse in America. E ho avuto modo di visitare quei posti, e che ci crediate o no, c’era qualcosa di nostalgico in questo. Era straniero ma familiare». Alla domanda se avesse in mente di essere un papà, Rocky ha detto: «No, ma penso che sarei un padre incredibile, straordinariamente, nel complesso fantastico. Avrei un figlio molto volentieri».

Rocky ha detto che il suo periodo in COVID-19 lockdown includeva «sperimentare in ogni campo … con stile, con ritmo, con sonorità, film, cibo, salute, amore e vita». Alcuni dei quali hanno coinciso con una dura pausa da un periodo di sobrietà del 2019 che includeva ciò che viene descritto come “abbondanti quantità di kush e caduta di LSD”.

L’intervista ha anche rivelato che Rocky e RiRi sono saliti su un enorme tour bus la scorsa estate e hanno guidato da Los Angeles a New York, fermandosi in Texas e una mezza dozzina di altre città lungo la strada.