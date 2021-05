Capelli estate 2021. Il taglio pixie di Rihanna è tornato… e con lui il 2012

Capelli estate 2021. Il lob potrebbe essere una delle più grandi tendenze capelli che sta conquistando Hollywood questa primavera. Ma se c’è qualcosa che abbiamo imparato su Rihanna negli ultimi dieci anni, è che è molto più trendsetter che seguace.

Mentre una manciata di sue compagne celebs negli ultimi mesi ha debuttato con bob e tagli di capelli lunghi fino alle spalle, la star multihyphenate è recentemente uscita mostrando il suo nuovissimo taglio da folletto. E ci sta sicuramente dando dei flashback alla sua era Unapologetic. Rihanna ha rivelato il suo nuovo taglio mentre è stata catturata dai paparazzi intenta a lasciare il ristorante Giorgio Baldi di Santa Monica il 6 maggio. Come notato da The Cut, ha debuttato con un taglio pixie agli MTV Video Music Awards del 2012. E ha indossato proprio il taglio capelli estate 2021 per diversi mesi a seguire. Dal 2012 al 2021: è passato un minuto da quando abbiamo visto i suoi capelli così corti. Uno dei suoi cambiamenti di capelli più recenti è stata un’acconciatura edgy mullet e negli ultimi mesi è passata da quella a extension ondulate.

Non siamo sicuri che i suoi nuovi capelli corti significhino che una nuova era è alle porte, ma siamo entusiasti di sentire ancora il 2012 sulla pelle. Lineamenti delicati e sottili possono certamente permettersi un pixie hair super corto e rasato. I tagli di capelli corti possono variare quindi da soluzioni cortissime, con rasature estreme, a soluzioni meno coraggiose, che si avvicinano a un taglio “medio”. L’ultima soluzione generalmente viene preferita da quelle persone che ancora non sono in grado di abbandonare del tutto la propria lunghezza. In ogni caso se siete dei fashionisti per eccellenza, non potete non seguire il trending capelli estate 2021, perché la moda non aspetta (e nemmeno Rihanna).