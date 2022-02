Richard Gere vende casa per 28 milioni di dollari: addio Pound Ridge

Richard Gere e la moglie Alejandra Silva stanno dando il saluto di addio alla loro proprietà da 28 milioni di dollari di Pound Ridge, New York. Questa loro dimora, che sembra più un resort, è di proprietà dell’attore da ben vent’anni. È frutto dell’acquisto di più appezzamenti di terreno nel corso degli anni, che hanno dato vita all’enorme casa che è ora.

Quello di Richard Gere è un rifugio perfetto per chiunque conduca la vita frenetica di Manhattan

La tenuta è di ben 20 ettari, e la casa principale vanta 3500 metri quadrati, conta 19 stanze e 9 bagni. Ci sono anche ulteriori edifici nella proprietà, che fungono da ufficio, un fienile con sei stalle e un capannone. Ma è certo che sia il paesaggio e i servizi all’aperto che facciano schizzare sulla luna questo posto. La vegetazione lussureggiante e le magnifiche viste a perdita d’occhio fanno sentire gli abitanti di questa casa come se ogni giorno fossero in vacanza. Le attività non mancano, da un tuffo in piscina allo giocare a football sul campo di calcio. Richard Gere sa veramente come godersi la vita.

Ma dubitiamo che alla star di Pretty Woman manchi troppo il suo vecchio posto, lui e Silva si sono già trasferiti in un’altra proprietà nella vicina North Salem, dove sono impegnati ad acquistare il terreno che circonderà la loro nuova casa. L’american gigolò è pronto a creare una tenuta per le vacanze 2.0. È una casa o un resort che ricorda la location di Catskills per Dirty Dancing? Questa vasta tenuta ha tutto ciò di cui un Paperon De Paperoni ha bisogno per sentirsi come se fosse in vacanza permanente. La cucina è una miscela di pavimenti in legno pastorali abbinati a ripiani in marmo di lusso ed elettrodomestici di fascia alta. Sembra la cucina di uno chef stellato.