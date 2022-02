Francesco Totti smentisce la rottura con Ilary Blasi, i due si preparano alla settimana bianca

Solo ieri impazzava su tutti i media il gossip del secolo: Ilary e Totti si sono lasciati. Ebbene, l’ex Pupone ha preso in mano l’intera faccenda e si è ribellato. Sempre ieri, in tarda serata, ha iniziato a diffondersi un video in cui Francesco fa le sue rimostranze sulla questione separazione dalla Blasi.

Le parole di Francesco Totti: “Nelle ultime ore ho letto sui media molte cose su di me e soprattutto sulla mia famiglia. Non è la prima volta che sento queste fake news. Mi rivolgo a voi che scrivete queste cose: fate attenzione, di mezzo ci sono dei bambini e i bambini vanno rispettati. E sinceramente mi sono veramente stancato di dover smentire”. Video seguito da una cena in famiglia, con sia Ilary che Francesco presenti. All’uscita dal ristorante chiaramente la famiglia Totti si è dovuta far largo tra molti fotografi che scattavano a raffica.

Francesco Totti smentisce la rottura: ora la settimana bianca con Ilary Blasi

Poi, alla richiesta di un bacio, Francesco ha risposto: “Sono venti anni che ci baciamo, e poi lei dice che adesso le piacciono le donne”. Quasi impossibile l’entrata in auto con relativa partenza fino alla richiesta, sempre col sorriso: “Dai, fatemi andare che dobbiamo partire per la settimana bianca”. Rimane però che durante l’ultima festa di compleanno dell’ex Pupone, per i suoi 45, avvenuta il 27 settembre, la sua Ilary non fosse presente. E il 5 febbraio, durante una gita di famiglia a Castel Gandolfo, i due avrebbero avuto una lite. E su Instagram tutto tace, ancora niente post, ancor meno like e commenti. Lei si sta preparando a condurre l’Isola dei Famosi. Lui sabato era allo stadio, accanto all’amico Daniele De Rossi. Il gossip non sembra più solo fumo, nonostante la smentita e la cena di riparazione.