Ilary Blasi e Francesco Totti si sono lasciati, il perché della rottura

Una delle più belle e longeve storie d’amore italiane sembra giunta al capolinea. Ilary e Totti non stanno più insieme. È finita. Di loro si sa che sono separati in casa e che la loro immensa dimora nel quartiere Eur sicuramente gli evita incontri ravvicinati.

Quelli di Totti e Ilary Blasi sono ben vent’anni d’amore, dei quali quasi 17 di matrimonio. Tre figli, le dediche in campo, il pollice in bocca ad ogni gol, la maglietta alzata e la dedica “6 unica”, ma anche tutti gli scatti iper familiari sulla spiaggia di Sabaudia. Il pacchetto completo che ce li ha fatti amare, così: caciaroni e belli, innamorati. E poi il super toccante giro d’addio di Totti all’Olimpico, insieme a tutta la famiglia. Adesso la loro rottura pare essere definitiva. Il motivo della rottura sarebbe quello solito, l’amore che fugge via, che abbandona un focolare domestico. E poi, per i bene informati, ci sarebbe anche una ‘lei’, di cui Totti si sarebbe innamorato e con cui starebbe da un po’.

Ilary e Totti si sono lasciati, il perché della rottura

Le acque apparivano chete e tempo fa Ilary dichiarava: “Lui mi guarda come le prime volte, non so se sia una formula o semplice fortuna”. Mentre di recente la musica appariva cambiata: “Le cose con Francesco funzionano, ma nella vita non si sa mai, tutto può cambiare. Voglio essere indipendente e non appesa ad un uomo”. Un’armonia che passo dopo passo si sarebbe rotta. Ad esempio durante l’ultima festa di compleanno dell’ex Pupone, per i suoi 45, avvenuta il 27 settembre, la sua Ilary non era presente. E il 5 febbraio, durante una gita di famiglia a Castel Gandolfo, i due avrebbero avuto una lite. E su Instagram tutto tace, niente post, ancor meno like e commenti. Lei si sta preparando a condurre l’Isola dei Famosi. Lui sabato era allo stadio, accanto all’amico Daniele De Rossi. Il gossip non sembra più solo fumo.