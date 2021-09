Richard Buckley, famoso editore di moda e giornalista, è venuto a mancare domenica, 19 settembre 2021. Secondo una dichiarazione dei rappresentanti di Tom Ford: «E’ morto per cause naturali dopo una lunga malattia».

E’ morto Richard Buckley

Richard Buckley era marito e partner dello stilista Tom Ford da oltre tre decenni. Aveva 72 anni. Secondo una dichiarazione dei rappresentanti di Ford, Buckley, famoso editore di moda e giornalista, «è morto per cause naturali dopo una lunga malattia» domenica sera. «È con grande tristezza che Tom Ford annuncia la morte del suo amato marito da 35 anni, Richard Buckley», ha esordito il comunicato. «Richard è morto pacificamente nella loro casa di Los Angeles con Tom e il figlio Jack al suo fianco», ha aggiunto la nota.

La storia tra Ford e Richard

Ford, 60 anni, ha incontrato Buckley nel 1986 a una sfilata di moda e la coppia alla fine si è sposata nel 2014. Richard Buckley ha avuto una carriera nel giornalismo di moda iniziata al New York Magazine nel 1979. Ha continuato con pubblicazioni che includevano Women’s Wear Daily e Vanity Fair. Divenne anche editore europeo della rivista Mirabella, redattore collaboratore di Vogue Italia, e in seguito redattore capo di Vogue Hommes International. Buckley e Ford hanno vissuto di recente a Londra, New York e Santa Fe. I due sono genitori del figlio Alexander John Buckley Ford. Nel 2016, il designer e regista di A Single Man ha parlato con la rivista PEOPLE sul momento in cui ha incontrato e si è innamorato di suo marito. «I nostri occhi si sono incrociati e nel giro di un mese vivevamo insieme. Siamo stati insieme da allora». Anche dopo tre decenni, Ford ha detto di poter ricordare “vivamente” la prima volta che ha incontrato Buckley. I due erano nello stesso ascensore e non ci volle molto perché la loro connessione diventasse chiara. Alla fine del tragitto, Ford ha detto che sapeva che avrebbe trascorso il resto della sua vita con Buckley.

«Quando l’ascensore è atterrato al piano terra ho pensato: ‘Sei tu.’ Questo è tutto. Click. Venduto. È stato letteralmente amore a prima vista».