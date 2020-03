In questo periodo di quarantena, chi può, continua a lavorare da casa in smart working, ebbene, chi avrebbe mai detto che a questo gruppo di lavoratori virtuali si aggiungesse proprio l’emblema della tradizione. La Royal Family ha postato sul proprio account Instagram, @theroyalfamily, uno scatto davvero singolare. La foto cattura la regina Elisabetta II in un momento che fa parte della quotidianità di ognuno di noi, lavoratori digitali, tranne per un particolare un po’ naïf…

La Regina Elisabetta II durante la sua consueta udienza settimanale con il Primo Ministro Boris Johnson

Eccola qui, in splendida forma, in un look da ufficio: camicetta e cardigan da di un color lavanda pastello, perfetto per la stagione più pastello che ci sia! Vediamo la sovrana d’Inghilterra intenta ad interagire, mediante telefono fisso, con il Primo Ministro Boris Johnson, in quella che sembra, e che è, a tutti gli effetti, una call di lavoro. Ma soffermiamoci sul particolare del telefono. Quello della Regina risulta estremamente retrò: decisamente ingombrante, di colore bianco e con il filo. Causa pandemia da Covid-19, la sovrana è in quarantena nel Castello di Windsor. Teoricamente dovrebbe essere blindata in compagnia del Principe Consorte 98enne Filippo. Anche se i rumors di questi giorni lo vorrebbero già deceduto, proprio a causa del virus. Elisabetta II a quanto pare non rinuncia agli obblighi reali, tuffandosi anch’essa nel magico mondo dello smart working. Perfettamente in tendenza, nei suoi 93 anni di età.

Nella didascalia che accompagna lo scatto si legge:

ENG: «The Queen held her weekly Audience with the Prime Minister today by telephone. Her Majesty – pictured this evening at Windsor Castle – has held a weekly Audience with her Prime Minister throughout her reign.»

IT: «Oggi la Regina ha tenuto la sua udienza settimanale con il Primo Ministro al telefono. Sua Maestà, questa sera fotografata al Castello di Windsor, ha sempre tenuto un’udienza settimanale con il primo ministro durante tutto il suo Regno».

Infatti, ogni mercoledì, la Regina Elisabetta riceve il premier, solitamente di presenza, che le riporta tutto quello che accade nel Regno Unito. Dato che la monarca è rinchiusa in quarantena nel castello di Windsor, l’udienza con Boris Johson si è svolta al telefono. Esatto, proprio in smart working. Ancora esatto, servendosi di un apparecchio vintage che forse nessuno ha più in casa, nemmeno i nostri nonni. La regina dunque rassicura il suo popolo e continuando a lavorare in questo momento difficile lo invita a non mollare.