Reduce da un anno difficile, la regina Elisabetta è pronta a ricevere la sua Royal Family per le feste di Natale. La monarca, 95 anni, si recherà a Sandringham Estate nel Norfolk per Natale, insieme ad altri membri della famiglia reale. Questo sarà possibile se il governo del Regno Unito non disporrà mandati specifici nel corso dell’evoluzione della pandemia di Covid in corso.

Ad esempio lo scorso anno i festeggiamenti non si sono svolti a causa delle precauzioni e dei protocolli COVID in vigore. La regina aveva trascorso le festività in compagnia del marito, il principe Filippo, al castello di Windsor, luogo in cui sono stati messi in quarantena per gran parte del 2020. Il Duca di Edimburgo è morto lo scorso aprile all’età di 99 anni, questo sarà quindi per Elisabetta il primo anno senza Filippo al suo fianco. Dal 1982 al 1998, lo chef Darren McGrady ha cucinato per la famiglia reale, progettando ed eseguendo i loro menu giornalieri e organizzando i loro eventi ufficiali e privati. Ha scritto Eating Royally; Ricette e ricordi da una cucina di palazzo.

Regina Elisabetta pranzo di Natale: il menù della Royal Family

Secondo McGrady, molto, riporta Marie Claire UK. La giornata inizia con una ricca colazione pre-chiesa che include uova, pancetta e salsicce. Dopo aver visto il discorso di Natale della Regina alle 15:00, viene servito il tè pomeridiano con torta alla frutta. E questo è solo il riscaldamento per la cena reale a buffet di Natale, che include da 15 a 20 articoli diversi, con una varietà di carni arrosto tagliate direttamente al tavolo (pensa: arrosto di costolette in piedi, tacchino, prosciutto), frutti di mare, verdure cotte, biscotti di pan di zenzero , un budino fiammeggiante servito con burro al brandy e libagioni come brandy di ciliegie e sidro duro.

Per quanto riguarda i preferiti, McGrady ha affermato che questi sono i preferiti perenni della famiglia reale per la cena di Natale: