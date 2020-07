Raramente troveremo la regina Elisabetta II che va in giro senza una spilla appuntata sui suoi impeccabili tailleur o sui suoi completi corredati da cardigan. Tutti dai colori vivaci, ma anche pastello. Ormai la Regina Elisabetta II ha imparato ad utilizzare Zoom, l’app di videoconferenze. La sua ultima chiamata è partita dal castello di Windsor diretta con personale di servizio delle forze armate. Per l’occasione Elisabetta II ha sfoggiato una spilla speciale, perle su perle, a cui ha abbinato la sua collana cult con tre fili di perle. A definire il tutto un paio orecchini a goccia, sempre di perle. Il completo indossato dalla Regina Elisabetta II era a fantasia, nella nuance “royal blue”.

La Regina Elisabetta II ha interagito con il personale della Royal Navy e della Royal Air Force, e le chiacchiere sono andate via lisce e divertite. Il caporale Shanwayne Stephens, componente del The Queen’s Colour Squadron nonché della squadra di bob giamaicana, ha raccontato ad Elisabetta dei suoi allenamenti di preparazione. “Accidenti, sembra un lavoro molto pericoloso”, ha esclamato la regina, per poi domandare allo sportivo: “Ma come ti alleni?”. Stephens le ha risposto che si è allenato durante la quarantena spingendo un’auto su e giù per le strade. “Oh”, ha risposto di rimando Elisabetta II, ridendo. “Beh, suppongo che sia un modo per allenarsi.”

L’elenco dei partecipanti alla call

La regina parla con il personale di servizio di @BritishArmy, @RoyalNavy e @RoyalAirForceuk tramite videochiamata, per conoscere il lavoro delle forze armate britanniche in patria e all’estero, durante l’attuale pandemia. Come capo delle forze armate, sua maestà viene regolarmente aggiornata sulle operazioni in tutto il mondo. Il capo dello stato maggiore della difesa Sir Nicholas Carter si è unito alla videochiamata, insieme a: In grado di valutare Sophie Levy, che funge da gestore di aeromobili, per il suo primo schieramento operativo a bordo di RFA Argus, che si trova nei Caraibi.

Il tenente colonnello Barrie Terry, attualmente impegnato in una missione di mantenimento della pace delle Nazioni Unite in Mali, è stato separato dalla sua famiglia dall’anno scorso a causa di restrizioni di viaggio. Il caporale delle lance Shanwayne Stephens, che prestava servizio nella Squadra dei colori della regina, ha rappresentato la RAF in numerosi eventi statali, tra cui l’apertura del parlamento e l’annuale Festival del ricordo.