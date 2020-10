«Questa tornata elettorale è la più importante», così hanno dichiarato Harry e Meghan a metà settembre, un appello rivolto al popolo statunitense. «Andate a votare, respingete i discorsi di odio e la disinformazione». I Sussex non hanno citato né Trump né Biden, ma il riferimento è sembrato essere comunque palese. Ciò non è ovviamente stato gradito dalla regina, Harry ha oltrepassato il limite, lei è pronta a rimproverarlo per la sua condotta». Così riferiscono alcuni insider di Palazzo.

Nella famiglia Windsor, dunque, sembra sia al vaglio un “confronto urgente” tra il Principe Harry e sua nonna. «Si parla della residenza in cui i Sussex occuparono per alcuni mesi prima di trasferirsi in America. Al personale di Frogmore Cottage è stato detto di prepararsi alla possibilità che Harry possa tornare». Ha così il magazine Sun, facendo ipotesi su un’eventuale finestra temporale. «Potrebbe essere entro poche settimane, ma il nome di Meghan non è stato menzionato». Non lo sappiamo con certezza, ma il concetto attorno al quale roteerebbe il presunto confronto sarebbe, di nuovo, la parola “indipendenza”.

Harry e Meghan si sono “dimessi” da membri senior della royal family proprio per acquisire più autonomia, sicuramente anche di espressione. Il che significherebbe poter esprimere in pubblico le proprie opinioni, anche se toccano la politica, ed avere la facoltà di prendere una posizione. Ovviamente tutti comportamenti ritenuti repellenti alla necessaria “neutralità” imposta ai membri della Corona inglese.

Fluo mania: quest’anno in vista della moda 2020 i colori cangianti sono un must have per scarpe e accessori