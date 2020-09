Il 6 febbraio del 1952 la sua vita cambiò per sempre. Aveva solo 25 anni quando il padre, re Giorgio VI, morì improvvisamente nella loro casa nel Norfolk di Sandrigham. La Regina Elisabetta venne incoronata il 2 giugno 1953 nell’Abbazia di Westminster a Londra. La salita al trono avvenne circa un anno dopo, in rispetto della tradizione, che richiede un periodo di lutto in ricordo del precedente monarca. Durante la cerimonia la regina Elisabetta giurò solennemente di sostenere la legge nel suo regno e di assumere il governo della Chiesa d’Inghilterra. Un evento che richiese ben 16 mesi di preparativi; costato circa 4 milioni di dollari. Oltre 8mila gli invitati, tutte personalità di spicco, tra cui il primo ministro del Canada, Louis Saint-Laurent e il Premier della Saskatchewan, Tommy Douglas.

Regina Elisabetta II scatti rari: a novembre l’uscita del libro fotografico “Her Majesty”

68 anni dopo, Elisabetta II è diventata la monarca britannica regnante più lunga della storia, superando la sua bisnonna, la regina Vittoria. E c’è in ballo la possibilità che possa stabilire un record mondiale: a maggio 2024 potrebbe diventare la sovrana rimasta di più sul trono in assoluto. La regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e degli altri reami del Commonwealth è oggi un’icona di stile: la regina è famosa, infatti, per i soprabiti dai colori forti e per i cappellini decorativi, che le consentono di essere vista facilmente nella folla. Con gli anni la sua immagine si è ammorbidita, qualcuno giura di averla vista commuoversi, ad esempio, al funerale della sorella Margaret, ma mai è venuta meno alla promessa che ha trasmesso al Commonwealth britannico per il suo 21esimo compleanno. “Dichiaro dinanzi a tutti voi che tutta la mia vita, lunga o breve, sarà dedicata al vostro servizio e al servizio della nostra grande famiglia imperiale a cui tutti apparteniamo”, disse allora la sovrana e sono parole forti che osserva ancora oggi a 94 anni compiuti.

Prima dell’avvento di Internet, della morbosità dei media

Alla Regina ha dedicato un articolo Elise Taylor su 'Vogue'. La giornalista ha svelato qualche anticipazione sul libro incentrato al regno di Elisabetta II, in uscita a Novembre. Taschen pubblicherà Her Majesty, un viaggio fotografico che ripercorre l'esistenza di Elisabetta II sia nella sfera pubblica che in quella privata. Le prime pagine la riguardano da bambina: sul suo battesimo, fasciata con l'abito di Honiton; poi scatti privati realizzati a Buckingham Palace. Il fascino del volume sarebbe però nel racconto degli anni '50 e '60, quelli in cui la sovrana affrontava e vedeva crescere il suo potere. Quelle foto lì si dimostrano le più affascinanti, forse proprio perché sono le meno note. Prima dell'avvento di internet, prima della morbosità dei media. A metà strada tra giornalismo e storia, un modo interessante per narrare uno spaccato di Novecento.