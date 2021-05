La regina Elisabetta indossa un abito da giorno e un cappello lilla durante l’apertura del Parlamento. L’inaugurazione dello stato è stata la prima apparizione pubblica della regina 95enne dai funerali del principe Filippo. Ma Queen Elisabeth non lascia mai niente al caso e quindi ecco due piccoli particolari indossati che rimandano a fatti storici.

La Regina Elisabetta presenzia all’apertura del parlamento

Una delle funzioni cerimoniali più importanti della Regina è quella di aprire formalmente il Parlamento. Per tradizione Elisabetta indossa la scintillante Corona dello Stato Imperiale e le vesti cerimoniali. Tuttavia, quest’anno la cerimonia è stata ridimensionata a causa della pandemia di coronavirus. Inoltre la Regina ha fatto il viaggio verso il Palazzo di Westminster in auto e ha indossato un abito da giorno. Queen Elisabeth ha infatti abbandonato il nero scegliendo un colore simile al malva. Da tradizione infatti questo colore veniva associato al secondo periodo di lutto. Altro particolare da non sottovalutare è la scelta degli accessori. Infatti la coppia di spille, che si può indossare anche come unico ovale, ha un significato importante per lei. Le gemme infatti le furono regalate al suo diciottesimo compleanno.

Ecco come, per l’ennesima volta, la Regina Elisabetta non indossa mai un abito a caso ma sceglie sempre con cura perfino gli accessori in modo da comunicare sentimenti profondi.

La Regina non indossa la corona

Tradizionalmente, la Regina indossa la corona dello stato imperiale durante il discorso, ma non lo fa dal 2016 a causa del suo peso elevato e dei suoi anni che avanzano. Nel 2019 (l’ultima volta che c’è stata un’apertura di stato del Parlamento), ha indossato invece il Diamond Diadem per tutta la cerimonia. La corona dello stato imperiale simboleggia la sovranità del monarca ed è anche indossata alla fine della cerimonia di incoronazione. Oggi la corona era posta affianco ad Elisabetta durante il suo discorso. Uno dei pezzi più elaborati la crown, è tempestata di 2.868 diamanti, 17 zaffiri, 11 smeraldi e 269 perle.

Nel documentario della BBC del 2013 The Coronation, la Regina Elisabetta parlando della cordona ha confessato: «Non puoi guardare in basso per leggere il discorso, devi riprendere il discorso. Perché se lo facessi il tuo collo si spezzerebbe, cadrebbe. Quindi ci sono alcuni svantaggi per le corone, ma per il resto sono cose piuttosto importanti».