Durante uno dei suoi giorni più tristi la regina Elisabetta II ha deciso di indossare un gioiello importante per lei. L’accessorio in questione non passa proprio inosservato durante il funerale del principe Filippo. Sia per la sua lucentezza sia perché l’ultima occasione in sui la Queen of England lo aveva posto su uno dei suoi celebri completi era proprio il matrimonio tra Harry e Megan. La spilla di Elisabetta II

Durante il funerale del principe Filippo, avvenuti sabato scorso, Elisabetta II e tutta la famiglia reale si è riunita per dare l’ultimo saluto partecipando ad una piccola cerimonia riservata solo a poche persone. Elisabetta si è mostrata sotto una veste in cui non si è abituati a vederla. Sembrava quasi piccola e indifesa, raccolta nel suo dolore per la perdita del marito con cui ha passato una vita intera. Durante la cerimonia anche il suo abbigliamento non è passato inosservato. La regina infatti indossava la stessa spilla che portava all’ultimo giorno in cui tutta la famiglia si è riunita per un felice evento: le nozze di Harry e Megan.

L’accessorio in questione è proprio la spilla Richmond che fa parte della collezione che la sovrana inglese ha ereditato dalla regina Mary. La creazione fu realizzata nel 1893 dai gioiellieri Hunt e Roskell. Il gioiello è caratterizzato da una grande perla centrale rotonda e una staccabile, pendente. Elisabetta II ha deciso di indossare questa spilla in rarissime occasioni per darle il valore che questo oggetto ha per lei. Durante una cerimonia così dolorosa e delicata, ci si poteva aspettare dalla regina un po più di sobrietà. Ma come spesso accade, Elisabetta II durante il funerale di Filippo, decide di lasciare parlare i propri gioielli al suo posto. Questa spilla è riuscita sicuramente a frasi strada tra gli abiti neri dei partecipanti arrivando al suo vero intento: dare il giusto saluto a Filippo.

I gioielli della regina

Non sorprende che in una monarchia di oltre 1.200 anni, la regina Elisabetta II abbia ereditato alcuni gioielli straordinari e inestimabili. Mentre alcuni dei suoi tesori sono stati creati appositamente per lei, altri sono stati trasmessi attraverso una lunga fila di monarchi britannici o le sono stati donati.

Uno dei più importanti e preziosi è sicuramente The Grand Duchess Vladimir Tiara. La tiara della figlia della granduchessa Vladimir con diamanti e perle fu acquistata nel 1921 dalla regina Mary. Alla fine è stata tramandata alla nipote di Mary, la regina Elisabetta, e la tiara è ora una delle preferite della regina. Secondo posto troviamo la corona dello stato imperiale.

Il primo gennaio 1967, la regina indossava la corona dello stato imperiale insieme alla collana di diamanti che aveva indossato per la sua incoronazione. La corona è stata realizzata per l’incoronazione del re Giorgio VI nel 1937. E’ incastonata con 2868 diamanti su montature in argento, in gran parte con taglio da tavolo, rosa e brillante, e pietre colorate su montature in oro, tra cui 17 zaffiri, 11 smeraldi e 269 perle.