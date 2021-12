Diventa sempre più difficile fare regali per Natale ad un uomo piuttosto che una donna. Negli ultimi anni infatti i gusti maschili si sono circoscritti e specializzati. Diciamo basta a fratelli, padri, fidanzati e mariti scontenti del proprio regalo ed ecco una piccola lista di pensieri di lusso per uomini che tengono particolarmente alla cura del proprio corpo.

Keto Coffee Set, di Ancient + Brave

Con questo speciale set natalizio del marchio più venduto da Harrod’s, sei sicuro di dare una svolta alla routine di coloro che sono preoccupati per la loro dieta. Così come gli appassionati di caffè o prodotti gourmet. Il regalo di natale per lui proposto da Ancient + Brave contiene tre prodotti: Coffee + Collagen (una miscela di caffè Santos e collagene bovino), True Collagen (collagene puro da aggiungere a qualsiasi bevanda) e True MCT, trigliceridi di cocco al 100% da aggiungere a qualsiasi ricetta.

Balsamo per le labbra di Chanel

Il balsamo per le labbra elevato a oggetto da collezione. All’interno della sua collezione di cura per l’uomo, Chanel è uno di quei cosmetici eleganti dal design raffinato che si desidera portare in qualsiasi contesto per un tocco di idratazione e nutrizione, fornito dall’olio di jojoba e dal burro di karitè. Quello che ti piacerà di più se lo regali per questo Natale è che non brilla, né lascia una sensazione pesante; solo otto ore di comfort ed elasticità che, ora che arriva il vero freddo, sono molto gradite.

Gel micro-purificante di Dior

La pelle maschile ha bisogno di una pulizia regolare per apparire luminosa e omogenea, poiché di solito è più spessa e concentra un maggior numero di ghiandole sebacee. Ci sono delle eccezioni, ma un buon prodotto detergente per iniziare la giornata con gioia è sempre una buona opzione regalo. Soprattutto se la proposta è come questa di Dior, con microparticelle che rimuovono fisicamente i rifiuti accumulati e le cellule morte, attivano la microcircolazione e stimolano la rigenerazione naturale.

Luna Rossa Nera, di Prada

Sappiamo che è un classico, ma in questa selezione di regali di natale infallibili non poteva mancare un profumo. Questo di Prada è una nuova aggiunta alla loro collezione Luna Rossa, anche se non è possibile vedere la caratteristica linea rossa, nascosta in un design opaco nero intenso. Qui non troverai nulla di straordinario nella profumeria maschile, con patchouli e legno ambrato dopo uno sfogo energetico di cui è responsabile il bergamotto, quindi incanterà i classici e coloro che non vogliono correre grandi rischi in termini di aroma di Testata.