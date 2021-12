Natale 2021, idee regalo per le tue amiche “super trendy”

Idee regalo Natale 2021. Se la scelta di un regalo di Natale è sempre ardua quando bisogna far contento il proprio partner, spesso lo è ancora di più quando ad essere la destinataria è la tua amica che sa tutto di moda, che segue tutti i trend del momento e che ama il mondo beauty. Quando si decide di fare un regalo, ciò che è importante, è non deludere le aspettative di una persona a noi cara e dimostrarle quanto bene la conosciamo. E così, quando decidiamo di fare un regalo ad un’amica, il colpo non va sbagliato. Non possiamo di certo regalare ad una persona che conosciamo da anni, qualcosa di troppo lontano dal suo mondo!

Un regalo è sempre apprezzato, ma se addirittura riesce a rispondere ai propri gusti ed alle proprie esigenze, vuol dire che chi ve lo ha fatto ci ha messo veramente il cuore. Ed è quello che è importante quando si decide di regalare qualcosa; far felice l’altro. E questo Natale come potremmo rendere contenta la nostra amica un po’ fissata con la beauty routine, amante del fitness e sempre aggiornata sulle tendenze del momento? Cerchiamo di capirlo insieme.

Idee regalo per amica Natale 2021

Se la nostra amica passa le sue ore libere sui social per non perdersi i prodotti e le mode del momento, sicuramente la sua lista dei desideri non sarà di certo corta ma anzi piuttosto ricca, e questa è un ottima notizia per chi deve decidere cosa regalarle. E non c’è da temere, è possibile trovare qualcosa che fa al caso vostro anche senza investire un patrimonio, ma rimanendo su un piccolo budget. Alla fine quello che conta è sempre il pensiero, purché sia un pensiero azzeccato!

Prodotti di moda per beauty routine e cura del corpo

Se la tua amica ha un certo stile di vita, di sicuro nelle sue giornate non mancheranno attenzioni certosine al trucco e a tutto ciò che concerne la cura dei capelli, delle mani e del corpo.

Un regalo carinissimo e super utile potrebbe quindi essere il KYLIE COSMETICS Labbra Matte Lip Kit, che include un Matte Liquid Lipstick e un Lip Line della linea di trucco di Kim Kardashian. Disponibile in 20 colorazione, tra le quali ci sarà la giusta tonalità adatta alla tua friend. Un kit labbra del genera come idea regalo di Natale farà impazzire la tua amica tanto esperta.

Se invece di trucchi ne ha già a bizzeffe, qualcosa di sicuramente utile potrebbe essere il Sunsilk Pochette di Chiara Nasti, una pochette completa per il trattamento dei capelli comprendente shampoo, balsamo, olio nutriente, crema districante e glossy spray. Insomma, tutto ciò di indispensabile per avere capelli brillanti e sani e rimanere sempre fashion.

Infine, un ottimo pensiero è il set COCO Minis della linea Hello body, un set in formato mini che contiene mousse detergente viso, maschera detox, crema giorno e la crema notte. Tutti prodotti che idratano, nutrono e purificano la pelle quotidianamente. Adatto per alleviare lo stress della pelle dal trucco e non recare danni al proprio viso. Immancabile nella pochette beauty di una vera stilosa.

Prodotti fitness di tendenza

Se la vostra amica ama fare sport, un regalo sicuramente utile potrebbe essere un top sportivo della linea Oceans Apart, per esempio il modello Maya Bra, disponibile in tantissimi colori con design a costine, scollo a V e le spalline incrociate che offrono tantissime combinazioni di stile. Una linea di completi sportivi indossatissimi dalle più importanti influencers del momento. Un idea regalo per essere sempre alla moda, anche quando ti alleni!

O, ancora meglio se l’allenamento lo svolge anche a casa, un utilissimo e super stiloso Pilates Ftiness Set Tunturi. Un set composto da una sfera di allenamento, una pompa a mano, una cintura di yoga, una stuoia di yoga, una fascia di lattice, e un tappetino. Regalo fantastico per lei, super attenta alla linea!

Idee regalo Natale 2021: oggetti ed accessori super di moda

Un particolare elastico per capelli può aggiungere il tocco finale ad ogni look e l’elastico glamour StarSilk può cadere a pennello per la tua amica. Quindi perché non pensare ad il Set di due elastici in seta per capelli Daydream? Eleganti e all’ultima moda. La consistenza della seta con cui sono fatti è delicata sui capelli poiché crea meno strofinio e riduce lo spezzamento dei capelli, e sono inoltre comodi anche per mantenere in ordine i capelli durante la routine per la cura della pelle. Un ottima idea regalo per la tua amica così al passo con la moda.

Infine, un elemento che non può mai mancare ad una ragazza e che deve essere sempre a portata di mano, è una pochette. Una delle tante pochettes della linea Camomilla offre una vastissima scelta, da quelle porta accessori da tenere in giro con sé a quelle porta trucchi da tenere in bagno o in camera, per essere sempre alla moda, anche in casa!